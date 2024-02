Carta abierta ante la crisis

Roberto Savasta, DNI 14.251.572

San Carlos de Bariloche

Carta abierta a los prestadores de servicio en la Argentina, en estos momentos.

El país está en crisis.

¿Por este gobierno?

¿Por los anteriores?

Como ciudadano libre de banderas.

Con la firme idea, de un vivir más justo en esta marea.

Al igual que todos, miro y me pregunto por las grandes empresas remarcando todo, todos los días.

¿No podrán tener, estos millonarios un gesto más noble, algo solidario para todo un pueblo que gastó el salario donde construyeron su imperio inhumano?.

¿No es momento de parar la pelota? ¿Preguntarse como ayudar entonces a tantos clientes que hoy desmoronan?

Yo sé de el sistema infame del capitalismo pero me pregunto, ¿no hay autonomía de sentir la falla que lastima al hombre padre de familia?

A los empresarios que hicieron y hacen su dinero fácil, con todo este pueblo que a pesar de todo sigue consumiendo:

¿No sería digno, estos millonarios, parar la pelota, ayudar al pueblo que le ha dado tanto?

¿Es tan duro y cruel, y a nadie le importa?

¿No es ponerse al hombro la Patria y ayudar cuando hace falta? ¿o solo se trata de dinero?

Dedicado a todos los prestadores de servicios.

Médicos, supermercados, estaciones de servicio restaurantes, agencias de viaje, etc, etc, etc.