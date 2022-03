Caso Assange: un atentado contra la libertad de información

Jesús Antonio Fernández Olmedo (texto reducido)

Los medios demasiado ocupados con la guerra de Ucrania no tienen tiempo para ocuparse del activista australiano que tantos quebraderos de cabeza le causó a la “inteligencia” de Estados Unidos. Justo el día de conmemoración de los derechos humanos la justicia británica rechazó el recurso presentado por los abogados del periodista Assange contra su extradición a EE. UU.

Los medios occidentales han corrido un tupido velo ante este hecho que supone el hachazo final a la libertad de expresión en Occidente , si es que algo quedaba de ella.

Su “culpabilidad” se basa en que destapó las vergüenzas no sólo de USA sino de muchos políticos de élite en una serie de documentos. No tenemos nada ya que celebrar, ya que si no tenemos libertad queda claro que hasta en Occidente es todo una puerta falsa con luces de colores para apaciguar y aparentar. La extradición de Assange es un martillazo dictatorial a la libertad de prensa y con esto dicho ya se acabó lo poco que quedaba de ella. Los premios hoy deben de ser para los seres humanos valerosos y solidarios . El fundador de WikiLeaks se debe al premio Nobel de la Paz por su atrevimiento, coraje y por poner en tela de juicio las abominaciones de los Estados Unidos de América, supuestos comandantes de la libertad en Irak y otros lugares.