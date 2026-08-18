Dr. Hector Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

El médico Jorge Tartaglione reveló el extraordinario gesto de solidaridad de Jorge Messi con un hospital de Rosario que permitió realizar cien trasplantes.

El médico citado publicó en sus redes sociales una historia poco conocida sobre la ayuda que Jorge Messi le brindó a un hospital de Rosario y que permitió formar a profesionales especializados en trasplantes de médula ósea, según contó el padre del capitán argentino se encargó de que médicos, enfermeros y hemoterapistas de la institución viajaran al hospital Vall d’Hebron de Barcelona para formarse.

Jorge Messi afrontó los gastos de los traslados y coordinó la estadía de los profesionales en España. La iniciativa permitió que el equipo se capacitara y posteriormente aplicara esos conocimientos en Rosario, donde ya se realizaron cien intervenciones de ese tipo.

El dr. Jorge Tartaglione contó la extrema generosidad de Jorge Messi y así explicó que el padre de Lionel se enteró que había chicos que atravesaban el mismo problema de salud que había tenido su hijo durante su infancia y se acercó al municipio rosarino para ofrecer su colaboración. «Les dijo que cada vez que llegara un chico con este problema, su familia se iba a hacer cargo».

Sin embargo desde el municipio le explicaron que podían afrontar los costos de esos tratamientos y le plantearon otra necesidad: le consultaron si podía ayudar a formar los profesionales necesarios para realizar trasplantes de médula ósea él aceptó inmediatamente y organizó las rotaciones del personal del servicio de la institución rosarina con el hospital de Barcelona.

Según el relato se hizo cargo de los viajes de cada uno de los médicos y enfermeros enviados a España para capacitarse. «Los llevaba y los traía». Resumió Tartaglione.

Uno de los hijos de Jorge Messi esperaba en el aeropuerto de Barcelona, llevaba a los médicos rosarinos hasta el hospital y se encargaba absolutamente de todo.

Por último Tartaglione resaltó tanto el resultado de la iniciativa como el hecho de que la ayuda se mantuviera alejada de la exposición pública: «Hoy ese hospital hizo ya cien trasplantes de médula ósea.

Extraordinaria y silenciosa acción de un hombre tan generoso como humilde.

Atentamente–