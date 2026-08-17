Gaido recorrió la obra en Acceso Norte y señaló que la construcción de puentes va «más rápido de lo previsto”

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, recorrió los avances de la obra del Acceso Norte de la ciudad. El mandatario municipal destacó que los trabajos referidos a los puentes va «más rápido de lo previsto».

“Es un orgullo neuquino en este país que no tiene una sola obra desarrollándose. Los neuquinos somos un ejemplo, tenemos esta obra en uno de los accesos a la ciudad”, destacó Gaido.

En este sentido, indicaron que uno de los puentes proyectados ya cuenta con la losa de hormigón. “Está muy avanzado. Va más rápido de lo previsto”, dijo sobre la construcción de puentes.

“Esta obra es magnífica y nos llena de orgullo porque los neuquinos le demostramos al país que en Neuquén se llevan adelante las obras de manera ejemplar”, concluyó, en referencia a la inversión de 30 mil millones de pesos que hizo el Estado municipal, el cual no requirió de un proceso de endeudamiento, según aclararon desde el municipio.

Qué se sabe de los avances en uno de los puentes del Acceso Norte

En cuanto a los aspectos técnicos, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que ya se completó la losa del puente correspondiente a la rama que conecta Raúl Alfonsín con 9 de Julio.

“Ya podemos ver el tamaño de lo que van a ser las vigas, que van en los laterales”, indicó Nicola. A su vez, detalló que para la losa se utilizó hormigón especial H40, lo cual se diferencia del resto de las obras, que generalmente utilizan H25 o H30.

«Para el hormigonado fueron necesarios 18 mixers, que aportaron un total de 170 metros cúbicos de hormigón», explicó

Por último, adelantó que lo que viene en la obra es el hormigonado de las dos vigas que sostendrán el puente, en una etapa prevista para concretarse en aproximadamente 12 días.