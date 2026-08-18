Rolando Figueroa y Diego Santilli se reúnen tras el rechazo a la Ley de Tierras: los temas en agenda

El gobernador Rolando Figueroa mantendrá durante los próximos días una intensa agenda de actividades en la ciudad de Buenos Aires donde participará de un encuentro en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete Diego Santilli y encabezará una actividad con empresas interesadas en invertir en Neuquén.

La cita con el funcionario nacional y exdirigente del PRO se realizará mañana miércoles. Aunque la agenda que se conversará no fue difundida, fuentes del Ejecutivo provincial señalaron a Diario RÍO NEGRO que será una reunión para “repasar temas en común”.

Figueroa llegará a la entrevista luego de reclamar la semana pasada una mayor participación en la renta de Vaca Muerta. Durante un foro económico realizado en la capital provincial, el mandatario aseguró que con el actual esquema de reparto, de cada 100 dólares que se exportan desde Neuquén, solo 13 quedan en la jurisdicción y 17 son absorbidos por Nación.

El antecedente del Senado y los proyectos que vienen

La cita también se dará a menos de dos semanas del voto negativo de La Neuquinidad al proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada que obtuvo media sanción en el Senado. Julieta Corroza, la representante del espacio en la Cámara Alta, argumentó su decisión en las sucesivas reformas que tuvo el proyecto y el reducido beneficio para la provincia.

El oficialismo local, previamente, también se mostró en contra de la reforma a la Ley de Tierras, capítulo que luego fue retirado por La Libertad Avanza ante la falta de apoyo entre los bloques aliados y los llamados dialoguistas.

Según informaron medios de Buenos Aires, la intención del jefe de Gabinete es recuperar el trato con los gobernadores y sumar respaldos para las próximas leyes que el Gobierno gestionará en el Congreso como la reforma electoral para suspender las PASO y el súper RIGI, asuntos donde la administración del presidente Javier Milei podría tener más acompañamiento.

La relación entre Neuquén y el Ejecutivo nacional también tiene entre sus pendientes el compromiso para dar marcha atrás con el artículo de la modificación a la ley de Zona Fría que impacta en la Patagonia y el cierre de las negociaciones para sellar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 242, donde el Gobierno provincial proyecta hacer obras por medio de un esquema que en algunos casos prevé el cobro de peajes al tránsito pesado.

El horario del encuentro entre los dirigentes todavía no fue confirmado. Este miércoles, en paralelo, se realizará la apertura de sobres de la licitación para concesionar 15 nuevas áreas con potencial para expandir los límites de Vaca Muerta.

El acto, según se había informado, se realizará en horas de la tarde en la sede de la petrolera neuquina GyP, y hasta hace unos días más de una quincena de empresas ya habían manifestado su interés en participar.

Por esa razón una de las posibilidades es que el gobernador asista a la reunión con Santilli durante la mañana para emprender luego el regreso a la provincia.

El Gobierno prepara el Neuquén Day 2026 la semana que viene

El Gobierno provincial, en paralelo, ultima detalles para realizar el próximo lunes 24 el Neuquén Day 2026, una actividad que fue definida como un “encuentro de negocios y atracción de inversiones” con el gobernador Rolando Figueroa como protagonista principal.

El mandatario, se explicó en un comunicado, será el encargado de encabezar la jornada y brindar la conferencia central, en la que se espera que repase la actualidad económica de Neuquén y los beneficios de invertir en la provincia.

La convocatoria comenzará a las 9:30 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta 2099, con la participación de representantes de empresas, cámaras sectoriales e instituciones.

Desde la Provincia señalaron que el encuentro estará orientado al público corporativo y a líderes empresariales, para presentar el potencial neuquino y las oportunidades que ofrece para el desarrollo de nuevos proyectos.

El cronograma oficial comenzará con la apertura a las 10 y seguirá a las 10:30 con la conferencia central del gobernador. Más tarde, a las 11:30, tendrán lugar las conferencias sectoriales que contarán entre sus participantes a los ministros de Energía, Gustavo Medele; de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales; Leticia Esteves; y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.