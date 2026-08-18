El mapa del empleo en Río Negro: los perfiles que buscan las empresas y ya suman más de 1.400 puestos

Los perfiles más buscados están vinculados a oficios y especialidades de la actividad industrial y los grandes proyectos. Foto: Marcelo Ochoa.

Durante la última semana, el Servicio de Empleo Rionegrino (SER) alcanzó los 100 contactos entre empresas y trabajadores registrados en su plataforma. La herramienta, impulsada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, busca facilitar el vínculo entre quienes buscan empleo y las empresas que necesitan incorporar personal.

El dato se suma a los resultados acumulados desde la puesta en funcionamiento del sistema, más de 80 empresas ya se contactaron con el SER y más de 12.000 rionegrinos cargaron sus CV en la plataforma.

A través de las distintas búsquedas gestionadas, las empresas realizaron requerimientos para más de 1.400 puestos de trabajo. Desde la Secretaría de Trabajo aclararon a Diario RÍO NEGRO que este número corresponde a los puestos solicitados por el sector privado y no implica que todas esas búsquedas hayan terminado en contrataciones efectivas.

Trabajo en Río Negro: cómo funciona el SER

El SER funciona como una herramienta de intermediación laboral. Las empresas informan qué perfiles necesitan y cuáles son los requisitos para cada puesto. A partir de esa información, el organismo identifica entre los trabajadores registrados a quienes reúnen las condiciones solicitadas y realiza la vinculación.

Después de ese contacto, la entrevista, la evaluación y la decisión de contratación quedan exclusivamente en manos de cada empresa.

«Es muy intuitivo y fácil cargar los datos y nos permite tener un registro de la población económicamente activa para responder a determinadas demandas del sector privado, que muchas veces no sabe por dónde comenzar a buscar los perfiles que requiere», explicó la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Aviléz.

Qué trabajadores buscan las empresas en Río Negro

Además de funcionar como un registro de mano de obra disponible, la plataforma permite observar qué perfiles están siendo requeridos por las empresas que recurren al servicio.

Según detallaron desde el organismo, entre los perfiles que vienen teniendo mayor demanda aparecen principalmente oficios y especialidades vinculadas a grandes proyectos y a la actividad industrial.

En ese listado aparecen montadores de estructuras metálicas, conexionistas, electricistas industriales, ayudantes de obras industriales, oficiales montajistas, sanitaristas, operadores de grúa e hidrogrúa, técnicos en Medio Ambiente, técnicos en Seguridad e Higiene y supervisores de montaje, entre otros.

La variedad de búsquedas muestra también el tipo de mano de obra que requieren los proyectos de mayor escala que se desarrollan en la provincia, especialmente aquellos relacionados con la actividad industrial y las grandes obras.

Actualmente, más de 12.000 rionegrinos tienen sus CV cargados en la plataforma. Esa base permite al SER identificar trabajadores de acuerdo con las características solicitadas por cada empresa y avanzar en nuevas intermediaciones.

Una herramienta para conectar oferta y demanda

Aviléz destacó que el objetivo del sistema es facilitar un vínculo que muchas veces resulta difícil tanto para quienes buscan empleo como para las empresas que necesitan encontrar determinados perfiles.

«El SER viene a cumplir lo que establece la ley para el registro de mano de obra disponible en Río Negro», señaló la funcionaria.

En ese sentido, explicó que las empresas pueden comunicar al organismo sus necesidades de personal y que desde allí se realiza la búsqueda entre las personas registradas. «Las empresas nos dicen cuáles son los requerimientos y nosotros buscamos los perfiles que reúnen esas condiciones para que después sean las empresas quienes decidan», indicó.

El proceso también permite hacer un seguimiento de las búsquedas. «Nos tienen que hacer una devolución y de esta manera podemos hacer un seguimiento del proceso», agregó Aviléz.

De esta manera, los 100 contactos alcanzados durante la última semana representan nuevas vinculaciones entre la oferta de trabajadores registrada en Río Negro y las necesidades de personal planteadas por el sector privado, aunque no necesariamente equivalen a incorporaciones laborales.

El vínculo con la Ley 80/20

El SER también cumple un papel en la aplicación de la Ley 80/20, que establece que el 80% de los trabajadores incorporados en obras de infraestructura e industrias estratégicas deben ser rionegrinos, con una reserva del 20% para mujeres y disidencias.

La normativa busca priorizar la contratación de mano de obra local y establece como requisito contar con al menos dos años de residencia en la provincia. Su alcance comprende grandes proyectos vinculados con los sectores energético, petrolero, minero y vial.

En este contexto, el registro de trabajadores del SER permite contar con una base de perfiles disponibles y facilitar la identificación de mano de obra local cuando las empresas realizan sus requerimientos.