Empezaron con un proyecto familiar y hoy tienen 21 desarrollos en Mendoza: la apuesta inmobiliaria que busca conectar con la Patagonia

Bombal Plaza, el nuevo desarrollo de Tierra Firme en Godoy Cruz, Mendoza, combina ubicación estratégica, diseño contemporáneo y amenities para la vida urbana. Imagen ilustrativa: gentileza.

En 2011, Federico Filice y sus hermanos se embarcaron junto a su padre en un proyecto que buscaba combinar una tradición familiar con una mirada propia sobre el desarrollo inmobiliario. Así nació Tierra Firme, que comenzó con una obra pequeña en Guaymallén y fue aumentando su escala hasta alcanzar 18 proyectos entregados y nuevos desarrollos en distintas etapas.

“Queríamos generar una empresa que le agregue valor a la familia y, sobre todo, al urbanismo de nuestra ciudad. Es una gran plaza para invertir”, contó Federico, presidente de la sociedad. El crecimiento también modificó el ritmo de trabajo: “Antes hacíamos uno por año. Ahora estamos con cuatro proyectos a la vez y seguimos creciendo”.

El Liniers Plaza es el próximo desarrollo que será entregado en septiembre. Imagen ilustrativa: Tierra Firme.

La estructura mantiene el origen familiar. En el directorio participan, además de Federico, J. Manuel Filice, J. Facundo Filice, Nora Filicey Paula Filice, mientras que la vicepresidencia está a cargo del padre y fundador de la firma Hipólito J. Buce. El equipo se completa con arquitectos, ingenieros, profesionales de obra, administración y especialistas asociados.

«Hoy mi padre está más retirado, pero nos sigue acompañando desde el asesoramiento y aportando toda su experiencia. Es una tranquilidad y un respaldo muy importante para nosotros”, explicó Federico.

Cuatro desarrollos inmobiliarios avanzan en zonas estratégicas de Mendoza

La empresa atraviesa ahora una etapa con cuatro proyectos en distintas instancias. Liniers Plaza está próximo a entregarse en dos semanas; Parque Agustín ronda el 80% de avance; Parque de los Andes continúa en construcción y Bombal Plaza comenzó su obra en mayo.

El Parque de los Andes está rodeado de una importante zona comercial de servicios, entretenimiento, universidades y colegios. Imagen ilustrativa: Tierra Firme.

Los proyectos de Tierra Firme se concentran dentro del Gran Mendoza, aunque distribuidos en distintos sectores del área metropolitana. La firma tiene desarrollos en Godoy Cruz, como Bombal Plaza y Liniers Plaza, y en la Ciudad de Mendoza, principalmente en la Quinta Sección, donde se encuentran Parque Agustín y Parque de los Andes.

En Liniers Plaza quedan dos departamentos disponibles. Uno tiene dos dormitorios, dos baños y 80 m2, con cochera incluida. Mientras que el Bombal Plaza recién comienza y ofrece unidades de uno y dos dormitorios con distintas superficies.

El Parque Agustín cuenta con 29 residencias exclusivas en el corazón de la Quinta Sección. Imagen ilustrativa: Tierra Firme.

Por otro lado, Parque Agustín suma 29 residencias y cerca del 70% ya fue comercializado. “Ese realmente está en un punto especial para entrar como inversor porque tenés la entrega próxima”, destacó Filice. Además, Parque de los Andes propone 12 unidades de alrededor de 90 m2.

Los valores varían según la zona y el inicio de cada desarrollo: las unidades en pozo rondan los US$1.800 por m², las próximas a terminar los US$1.900 y Parque Agustín llega a unos US$2.300 por m². “Son precios que acá en Mendoza son más baratos que otras opciones y con la misma o mejor calidad de terminaciones que la competencia”, sostuvo.

La propuesta constructiva incluye porcelanatos, calefacción por radiadores a gas, carpinterías con doble vidriado hermético y pisos WPC, además de sistemas de acceso electrónico y domótica. Además, Federico explicó que todas las unidades se comercializan con cochera incluida, sin costo adicional.

“Nuestros desarrollos inmobiliarios siguen las premisas y lineamientos forjados por nuestros familiares: honradez, decisión, determinación y perfeccionamiento», Federico Filice, arquitecto y presidente de Tierra Firme desarrollos SA.

Una inmobiliaria propia para acompañar al comprador después de la operación

El crecimiento de Tierra Firme también llevó a la empresa a sumar una inmobiliaria propia, pensada para acompañar a sus clientes después de la compra y resolver operaciones de alquiler o reventa.

Firma de entrega de departamentos Beltran Sur. Foto: Tierra Firme.

“Decidimos sumar una inmobiliaria bien estructurada y profesionalizada para poder brindar sobre todo el postventa”, explicó Filice. Ese vínculo también genera nuevas operaciones: “Los mismos clientes nos traen otras propiedades que tienen porque nos tienen mucha confianza”.

Para la firma, esa relación es parte central del negocio. “La base de todo este negocio es la confianza”, resumió el presidente de la firma.

Nuevas formas de invertir en desarrollos inmobiliarios

A la financiación propia, que puede extenderse hasta 36 cuotas, la empresa sumó alternativas para distintos perfiles de inversores. En determinados proyectos mantiene además la posibilidad de financiar en dólares a valor fijo. “Somos de los pocos que siguen financiando en dólar fijo sin interés”, señaló Filice.

Una de las nuevas propuestas apunta a quienes no cuentan con el capital necesario para comprar un departamento completo. La firma fracciona una unidad en 52 partes de US$3.000 cada una, permitiendo adquirir una o varias participaciones. “Hoy desde 3.000 dólares podés tener una inversión inmobiliaria”, explicó.

En números 36 cuotas de financiación propia en dólares a valor fijo y sin interés ofrece Tierra Firme desarrollos S.A.

También desarrollaron una alternativa para quienes pueden pagar el total de una unidad en construcción. En esos casos, la empresa ofrece una renta equivalente al alquiler de una propiedad similar mientras espera la entrega.

“Si vos comprás un departamento y tiene un alquiler de 500 dólares, se le pagan 500 mensuales como si fuera un alquiler hasta el día que yo se lo tenga listo”, explicó Filice. De esta manera, el comprador puede comenzar a percibir un ingreso durante el período de obra.

La plaza inmobiliaria de Mendoza como «opción para invertir»

Las nuevas herramientas comerciales acompañan una mirada que la empresa comenzó a poner sobre otros mercados. Tierra Firme ya cuenta con compradores de Neuquén, un vínculo que Filice considera una señal del potencial que tiene Mendoza para los inversores de la región.

“La gente desde ahí de la Patagonia, de Neuquén y Río Negro, mira con atención a Mendoza”, sostuvo. En su análisis, la provincia reúne un mercado inmobiliario consolidado con nuevas oportunidades vinculadas a la minería y el petróleo. Además, explicó que también es una zona que cuenta con amplio abanico de universidades y seguridad.

“Creemos que puede ser Mendoza una gran plaza para el neuquino que quiera no solo invertir en su provincia y sí diversificar un poco en una plaza segura como lo es Mendoza”, Federico Filice, arquitecto y presidente de Tierra Firme desarrollos SA.

La desarrolladora ya trabaja además en nuevos proyectos: un edificio de 46 departamentos en la Quinta Sección y un desarrollo mixto de oficinas y viviendas en Chacras Park, sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados. “Tenemos muchos proyectos en carpeta”, anticipó Filice.

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