Cristina y Javier, bailes incómodos

Hugo Modesto Izurdiaga DNI 11.604.534

BUENOS AIRES

Diciembre del 2013. En aquella oportunidad, una protesta policial por aumentos salariales se extendió por diversas provincias, lo que llevó al acuartelamiento de las fuerzas de seguridad.

Por la ausencia de efectivos policiales provinciales en las calles, se produjeron cientos de robos a supermercados y comercios en al menos 18 provincias, dejando un saldo de muertos y numerosos heridos.

A pesar de la gravedad de los hechos de violencia y saqueos, la presidenta Cristina Kirchner, sin importarle lo que había acontecido, decidió celebrar el 10 de diciembre de 2013 un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, en Plaza de Mayo. Durante el festejo, la señora Fernández bailó en el escenario frente a una multitud, como si en el país no hubiera sucedido nada extraño.

Por tal actitud fue duramente criticada a raíz de la grave crisis de inseguridad que afectaba a la población.

6 de octubre de 2025: El espectáculo y baile de Javier Milei.

Las fábricas cierran, la industria nacional se viene destruyendo lentamente, la economía está en recesión.

Mientras todo esto sucede, al ciudadano de a pie, a partir del día 20, se le hace cuesta arriba el llegar a fin de mes.

Lejos de ver la verdadera realidad por la que atraviesa la república, el presidente organizó una especie de “show político musical” totalmente innecesario, inapropiado y absurdo.