El CEO de CGC destacó a Palermo Aike como «una oportunidad para ampliar la frontera productiva de Argentina»

Eurnekian dio su discurso en el panel "La Argentina en el Mercado Regional" durante el evento CERAWeek. Foto: gentileza.

En el marco del evento CERAWeek en Houston, Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC (Compañía General de Combustibles) realizó su presentación con dos puntos clave: destacó el crecimiento de la formación no convencional Palermo Aike, ubicado en la Cuenca Austral, y presentó un proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) a través de Chile.

Durante el panel «La Argentina en el Mercado Regional», el empresario detalló que Palermo Aike se trata la segunda formación no convencional más importante de Argentina, solo detrás de Vaca Muerta, al contar con un aproximado de 10.000 millones de barriles de petróleo y más de 130 billones de pies cúbicos (TCF) de gas natural.

También señaló la necesidad de revolver la infraestructura de transporte de gas, ya que el escenario internacional se encuentra atravesado por la seguridad energética y la diversificación de suministros. En esa línea, remarcó que el desarrollo productivo -especialmente del gas asociado a yacimientos no convencionales- exige sistemas de transporte y mercados sólidos que permitan maximizar su aprovechamiento y mejorar la eficiencia.

El optimismo puesto sobre Palermo Aike

Eurnekian aseguró que Palermo Aike no sólo es relevante por su volumen, sino también por la calidad del recurso, y señaló que la CGC avanzó junto con YPF en la perforación de pozos y adquisición de datos, lo que permitió acelerar la curva de aprendizaje y disminuir las incertidumbres técnicas en la zona.

En base a lo expuesto, afirmó que la formación ubicada en la Cuenca Austral representa «una oportunidad concreta para ampliar la frontera productiva de Argentina«, al contar con condiciones geológicas favorables, sobrepresión y un importante volumen de recursos.

El nuevo proyecto de GNL por Chile

Con la seguridad energética y la diversificación de suministros como ejes centrales del CERAWeek, Eurnekian advirtió que, para aprovechar el gas asociado a los desarrollos no convencionales, es indispensable expandir la infraestructura de transporte y consolidar nuevos mercados que garanticen la eficiencia operativa.

En línea con esa afirmación, subrayó el posicionamiento de CGC en el midstream, contando con participación en compañías como Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Gas Andes. Explicó que estos sistemas conectan Argentina con Chile y Brasil, con una capacidad cercana a los 50 millones de metros cúbicos diarios con el objetivo de satisfacer los mercados regionales.

«Existen mercados concretos en la región con demanda de gas argentino. El desafío es garantizar precios competitivos, contratos de largo plazo y adaptar la infraestructura para capturar esas oportunidades«, indicó el directivo.

En este contexto, anunció un proyecto para exportar GNL por el océano Pacifico, con destino a los mercados asiáticos, reutilizando la infraestructura de TGN y Gas Andes, así como las instalaciones preexistentes en Chile para instalar dos trenes de licuefacción.

Eurnekian dijo que CGC está «dando un paso concreto para exportar GNL a través de Chile, reutilizando infraestructura existente y creando una nueva puerta de salida al Pacífico». Además, señaló que se trata de un proyecto «muy competitivo» debido a su ubicación y la eficiencia del capital requerido.