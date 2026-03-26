Neuquén se anota en las comisiones del Congreso: los lugares que ocuparán sus diputados y senadores

Luego de la apertura del periodo de sesiones ordinarias, el Congreso de la Nación comenzó a conformar las distintas comisiones de trabajo y a designar sus autoridades, tanto en el Senado como en Diputados.

La repartición, que se completará entre esta semana y la que viene, incluyó también a los representantes de la provincia de Neuquén.

El diputado de Unión por la Patria, Pablo Todero, fue elegido para presidir la comisión de Adultos Mayores en la Cámara baja. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el exrepresentante de Anses en la región destacó el nombramiento en función de su experiencia en la temática.

Explicó que la presidencia de una comisión es un puesto estratégico, ya que otorga la posibilidad de definir el temario y elegir los proyectos a los que se les dará prioridad.

Todero detalló que también participará en Turismo; Energía y Combustible; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales; y Previsión y Seguridad Social.

Qué hace una comisión en el Congreso

Las comisiones se encargan, entre otras cosas, de recibir los proyectos de ley para analizarlos en detalle, eventualmente realizarles modificaciones y girarlos al recinto para que sean abordados por el resto de los legisladores.

Este último paso es antecedido por la firma de un dictamen, que debe ser acompañado por la mayoría de los integrantes del cuerpo. Aquellos que estén en disconformidad pueden firmar uno por la minoría.

La integración se actualiza cada dos años, cuando las cámaras hacen una renovación parcial. Aunque las designaciones pueden darse desde diciembre, cuando asumen los nuevos diputados y senadores, lo más común es que esto ocurra en febrero, si se convocaron sesiones extraordinarias, o en marzo, luego de la apertura del periodo ordinario.

Hasta el viernes pasado, la Cámara de Diputados había elegido las autoridades de 27 comisiones. En total, posee 46. Esta semana tenía previsto seguir con unas 10 y la que viene, con el resto.

Las comisiones de Diputados: en cuáles estará Neuquén

Una de las comisiones que tendrá presencia doble para Neuquén será la de Energía en Diputados, ya que además de Todero, estará el representante de La Libertad Avanza, Gastón Riesco.

De acuerdo con el sitio oficial de la Cámara, el legislador del oficialismo nacional estará a su vez en Economía y Desarrollo Regional; Finanzas; Mercosur; Obras Públicas; y Relaciones Exteriores y Culto.

Su compañera de bloque, Soledad Mondaca, trabajará de momento en ocho áreas. Se trata de Personas Mayores; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; Discapacidad; Familias, Niñez y Juventudes; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Población y Desarrollo Humano; Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; y Previsión y Seguridad Social.

Gabriela Muñoz, la tercera diputada libertaria de Neuquén, aparece por ahora en seis comisiones: Acción Social y Salud Pública; Personas Mayores; Economía; Familias, Niñez y Juventudes; Previsión y Seguridad Social; y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Por su parte, Karina Maureira, legisladora electa por La Neuquinidad, tiene previsto trabajar en dos comisiones. Una es Discapacidad y la otra Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, donde además será vicepresidenta.

El panorama en el Senado para Neuquén

El Senado, por su tamaño, cuenta con un número menor de comisiones permanentes: 27.

Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, integrará al menos siete de ellas. Según se aclara en la página oficial, la exdiputada presidirá la de Legislación General, una comisión clave ya que por allí pasa casi la totalidad de los proyectos que pretenden convertirse en ley.

En simultáneo tendrá presencia como vocal en Asuntos Constitucionales; Derechos y Garantías; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Acuerdos; Educación y Cultura; y Banca de la Mujer, una comisión que integran todas las mujeres de la Cámara alta.

Pablo Cervi, el otro representante libertario que tiene Neuquén en el Senado, figura en seis comisiones. Estas son Industria y Comercio; Agricultura, Ganadería y Pesca; Derechos y Garantías; Minería, Energía y Combustibles, Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; y Salud.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, el legislador explicó que todavía falta que se acuerden las autoridades de «algunas comisiones que no se constituyeron», además de las bicamerales. «Estamos en conversaciones y acordando», sumó.

La senadora de La Neuquinidad, Julieta Corroza, será parte de seis comisiones, en todos los casos como vocal. Su nombre se incluye en las de Seguridad Interior y Narcotráfico; Economía Nacional e Inversión; Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Turismo; y Banca de la Mujer.

«Ya están conformadas, lo que estamos haciendo en estos días es definir las autoridades», aclaró la exministra de Rolando Figueroa al ser consultada por este diario.

Críticas a la estrategia del oficialismo

Todero recordó que las presidencias de las comisiones son repartidas de manera proporcional entre los bloques. En Diputados, dijo que La Libertad Avanza contará con casi una veintena, mientras que Unión por la Patria podría alcanzar las 16 o 17.

El diputado reiteró la relevancia de presidir una comisión, porque la persona que ocupa ese lugar «define el temario a llevar adelante«, más allá de que previamente se pueda haber acordado alguna agenda.

De cara al año legislativo que se inicia, sostuvo que el oficialismo intentó quedarse con la presidencia de comisiones «que antes no le interesaban, pero que necesita para llevar adelante sus políticas».

Manifestó que la presidencia de la Cámara es la que elige las comisiones que deben abordar un proyecto, por lo que es habitual que aquellas que son controladas por el bloque oficialista tengan preferencia.

«La comisión de Legislación General, que es donde pasa el 99% de los proyectos, se reunió solo dos veces el año pasado, y ellos tenían la presidencia», cuestionó.