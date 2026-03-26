Argentina ya reúne a líderes energéticos de toda la región en el Congreso Iberoamericano de Gas Licuado 2026 

La 39ª edición del Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP) se desarrolla entre el 24 y el 26 de marzo de 2026 en la ciudad de Buenos Aires, consolidándose como uno de los espacios más relevantes para el análisis energético en la región. Este evento reúne a especialistas, empresarios y funcionarios con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre el presente y futuro del gas licuado de petróleo (GLP).

Con una convocatoria que supera los 1.800 asistentes y representantes de más de 20 países, el congreso se posiciona como el principal punto de encuentro del sector en América Latina. La agenda incluye exposiciones, paneles de discusión y conferencias magistrales centradas en aspectos técnicos, regulatorios y comerciales vinculados al GLP.

De manera paralela, se desarrolla una feria especializada donde participan más de 70 empresas expositoras. Este espacio permite conocer innovaciones tecnológicas, soluciones operativas y nuevos servicios vinculados a la industria, atrayendo además a cientos de visitantes diarios interesados en las oportunidades del mercado energético.

La apertura del evento estuvo marcada por la participación de autoridades nacionales, quienes expusieron los lineamientos de la política energética actual. Se destacó la intención de potenciar los recursos disponibles en el país mediante un esquema que promueva inversiones privadas y fomente la competitividad.

Durante las primeras jornadas, uno de los ejes principales fue el debate sobre la desregulación del mercado energético en Argentina. Los expositores analizaron el impacto de las políticas orientadas a generar mayor libertad de precios y competencia, planteando escenarios de mediano y largo plazo para el sector.

Asimismo, se abordó el rol estratégico del GLP en la matriz energética nacional. En Argentina, este recurso continúa siendo fundamental, ya que abastece a una parte significativa de los hogares, especialmente en regiones donde no llega el gas natural por redes.

Otro de los temas destacados fue la relación entre el desarrollo de yacimientos no convencionales y la producción de GLP. En este sentido, se remarcó la importancia de Vaca Muerta como motor de crecimiento, dado que gran parte del gas licuado se obtiene a partir del procesamiento del gas natural.

Las exposiciones también incluyeron datos sobre la capacidad productiva del país, que actualmente supera la demanda interna. Este excedente posiciona a Argentina como un actor relevante en el mercado exportador de GLP, abriendo oportunidades comerciales en distintos mercados internacionales.

Finalmente, la cobertura periodística del evento permite acercar al público los principales debates y conclusiones. A través de entrevistas y reportes en tiempo real, se difunden las ideas y tendencias que marcarán el rumbo del gas licuado en los próximos años, reafirmando la importancia de este tipo de encuentros para el desarrollo energético regional.