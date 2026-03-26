Necrológicas de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Del Rio, Sandro Fallecio en Gral Roca a los 58 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649 recibieron sepultura ayer a las 14 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Erice, Roberto Fallecio en Gral Roca a los 71 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Helios de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 17 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

PARENTE, JOSE Falleció el 24/03/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Francisco Parente, acompañándolo a el y a sus familiares en este difícil momento.