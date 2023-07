Defaulteando la democracia

Horacio Rachid Legislador mandato cumplido. Vicepresidente de Confluencia Republicana

Neuquén

El aspecto económico que presenta el país en éste mes de julio de 2023 es de suma preocupación en los rubros de Inflación, 140% anualizado, pobreza alrededor del 43%, indigencia 9,5%, el PBI 2023 se estima terminará en menos 4%, el sector agrícola ganadero en menos 36,8% a raíz de la sequía, el Banco Central perdió Reservas en junio por US$ 2.850 millones, dejándolas en un monto de US $27.933 es decir US$ 5.000 negativos a raíz de haber pagado las cuotas FMI con fondos propios en un mix de DEG (moneda del organismo equivalente al dólar) y Yuanes chinos, producto del swap de ésta moneda con la República China.

Este pago significó que el acuerdo votado por el Congreso el año pasado ha caído, porque su vigencia hasta el mes pasado incluía que el FMI adelantaba fondos por 2.700 millones de DEG, con los cuales Argentina pagaba las cuotas, cosa que ha cesado este mes por los reiterados incumplimientos de nuestro país en materia de déficit fiscal, emisión monetaria y reducción de subsidios. El Gobierno ha ocultado este tema y sólo sostiene que está por cerrarse un nuevo acuerdo, cosa que la prensa en general no ha detectado, excepto el diario Rio Negro.

El doble carácter de Ministro de Economía durante los últimos nueve meses de Sergio Massa, y ahora como candidato a Presidente de la Nación, vulnera en forma incompatible y obscena las condiciones constitucionales para el correcto ejercicio de las funciones y el comportamiento ético moral del funcionario y candidato al mismo tiempo. Mucho más siendo responsable directo del deplorable deterioro de las condiciones económicas descriptas en el 1er. Párrafo, y de las consecuencias comentadas en el 2do, que ahora él mismo debería reparar.

Recuperar el pleno funcionamiento de las Instituciones en Argentina, es la única forma de instrumentar la reconstrucción de la República, la Democracia y la Libertad en el proceso de las elecciones generales 2023.