Día del Padre: dr. Ricardo Víctor Indaco

General Roca

Papá:

Tengo tantas cosas que contarte, hace tanto frío en la casa, abril se presenta cada día.

Hoy me siento frente al mar, veo tus señales en la estela, nunca te podremos alcanzar, rabia que corre por mis venas y de no poderte abrazar.

Aún no he borrado mi sonrisa y no paro de pensar, que hay un faro que ilumina donde se besan el cielo y el mar…

Te a cuento que no perdido aún la fe, me he hecho fuerte en la penumbra, me comprometo a querer a pesar que de la amargura.

Grito fuerte porque sé que me escuchas y no hay dudas, aunque duela más que ayer, hoy me duele más que ayer.

He llorado tantas noches, sin dar con el consuelo, me he abrazado a la familia y a los amigos, gritando tu ausencia, he tratado de consolar a mi Madre hasta quedar sin aire en los pulmones y he aprendido que la vida, pega, da y duele.

Hoy duele, hoy duele, duele…Pero he perdido aún la Fe…

¡Gracias papá!

Tu hijo

Facundo Emanuel Di Stasi y TU AMOR

Mirtha Elisa Di Stasi, DNI 16.340.465