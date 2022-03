Doble gratitud eterna

Emilio Rubén Muñoz DNI 21.927.111

El 1.2.2022 fui a la guardia del Hospital Castro Rendón con síntomas, rápidamente se ocuparon de mí. Fui derivado a Leben Salud, Unidad de Terapia Intensiva Piso 3, por avanzado contagio de covid. Teniendo la vapuleada Obra Social PAMI, fui atendido de maravillas.

Los cuidados permanentes de las/os enfermeras/os, médicas/os, cerca de mí, preguntando “estás bien”, “te duele algo”, “tenés frío”, “vas a querer que te higienice” y si cada respuesta era sí, me lo solucionaban inmediatamente. Claro que esto fue después de que me salvaron la vida mediante una intubación que me enteré, al darme el alta el 9.3.2022, que me costó ayudarla.

Mis gratitudes al Hospital, a Leben Salud, al personal de maestranza que cada día y en 2 turnos, sin molestarte limpian y desinfectan la habitación.

Sus nombres enumerarlos se complica por el espacio de estas líneas, pero son todos Uds.

No olvidaré nunca, y seguiré contando la pasión que le ponen a sus labores. Sin duda, son excelentes para la vida. Muchas Gracias.