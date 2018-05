Duros de entender

La estadística muestra números y estos son fríos y sin alma pero reflejan la realidad

Entre 2000 y 2015 los precios subieron 1.400%. La tarifa de electricidad en el área metropolitana subió tan solo un 30 %. En el mismo período el costo de generación de 1 Mw/hora pasó de U$S 10 a U$S 70 y el estado llegó a pagar en 2011 us$120 por cada Mw/ hora pero los usuarios, todos nosotros, seguimos pagando 10 us$ hasta el 2015. Esto repercutió negativamente en la eficiencia y calidad de la infraestructura de la matriz energética que se hizo pedazos

Se quemó fueloil a un altísimo costo en invierno por parte de las grandes empresas siderometalúrgicas, de igual modo el gas natural licuado que traían los barcos metaneros; pasamos de exportar U$S 6 mil millones al año a importar energía y multiplicar los cortes de luz en el verano y los de gas en el invierno. Entre el 2003 y el 2015 se gastaron 24 puntos del PBI, unos U$S 150.000 millones, y además el gobierno pasó a tener un gasto casi duplicado en el sector público del 23 al 42% del PBI. Gran parte fue subsidio del Estado; se pagaba en costo solo el 19% en electricidad y el 16% en gas; también gran parte fue robado al estado; aun así no solo no mejoraron sino que nos dejaron un 32% de pobres

