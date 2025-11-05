Edersa no repone el dinero

Pbro. José María Lynch

Parroquia N. S. de Luján de El Bolsón.

El 23 de septiembre de este año, por una confusión mía, cancelé el pago de la factura de luz del mes de agosto, una de las 11 facturas que tengo que abonar, por $ 1.292.266,28 por transferencia bancaria de mi parroquia a la cuenta de Edersa.

A fines de septiembre recibí una notificación de deuda, por un nuevo bimestre, boleta que esperaba para los primeras días de octubre. Tanto me sobresalté que, me fijé en mi contabilidad y constaté que ¡yo no había pagado dicha factura! Fui a la oficina de Edersa pero, como estaban inaugurando el “tótem” para pagar por fuera de Caja, no pude averiguar nada.

¡Cuál fue mi sorpresa cuando, al comunicar dicho pago al Ecónomo de la diócesis, fríamente me informó que la boleta del mes de agosto la había pagado él! (razón por la cual no estaba en mi contabilidad). Al día siguiente fui a la oficina y notifiqué a la cajera el yerro que había cometido. Le acompañé la constancia de la transferencia. Me dijo que iba a averiguar. Que muchas veces la empresa no hacía repetición de los pagos indebidos.

Que verían de hacer una excepción y en otra oportunidad, me confirmó que sí la harían. Desde esa fecha, hasta hoy, sigo esperando que devuelvan el dinero pagado por error mío. Estoy asombrado que sigan usufructuando el dinero. La cajera me dice que me lo devolverán pero siguen pasando las semanas y nosotros no podemos contar con ese dinero para afrontar los gastos de la economía parroquial. ¿Alguien sabe cómo debo proceder para recuperar el dinero?

