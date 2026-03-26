Calle Río Colorado-Futaleufú: la obra que cambiará el límite entre Plottier y Neuquén

El Gobierno de la Provincia, a través del ministerio de Infraestructura, lleva adelante una obra integral sobre calle Río Colorado-Futaleufú que redefinirá la conexión entre Plottier, Neuquén y Cipolletti. La intervención no sólo prevé la pavimentación de esta traza sino la provisión de elementos de seguridad vial, drenajes pluviales, infraestructura para futuros servicios, espacios destinados al transporte público y un área de recreación próxima al cruce del puente de Balsa Las Perlas.

Esta intervención mejorará la funcionalidad de toda la calle, que abarca una longitud de 4.042 metros lineales, desde su extremo norte que conecta con la Avenida Mosconi, hasta su extremo sur en el Puente Interprovincial Balsa Las Perlas, sobre el río Limay. La obra tiene un avance del 55 por ciento y su terminación está prevista para fin de año.

Sobre la obra

El proyecto tiene como finalidad la pavimentación de la calle Futaleufú, considerando la provisión de elementos de seguridad vial, drenajes pluviales, infraestructura para futuros servicios, espacios destinados al transporte público y un área de recreación próxima al cruce del puente de Balsa Las Perlas. Es una obra que se licitó y se ejecuta a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

La intervención contempla la ejecución de una calzada pavimentada con material asfáltico adecuado para la circulación vehicular, garantizando durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas y de tránsito de la zona, además de la ejecución de cordón cuneta en los cuatro kilómetros de la obra.

Dado el ancho de la calzada, se incorporarán en toda la traza pretiles de seguridad con el objetivo de brindar mayor protección a los peatones y delimitar de manera efectiva el espacio vehicular del espacio peatonal y ciclista. Además, se sumará un sistema de alumbrado público LED, que incluye el proyecto ejecutivo, calzada principal, vereda y bicisenda en zona a parquizar.

Por otra parte, se llevará a cabo la provisión y colocación de conductos pluviales para garantizar el correcto escurrimiento de aguas de lluvia y evitar anegamientos que puedan comprometer la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios. En previsión de futuras expansiones de servicios básicos, se instalarán cámaras y cañeros destinados a la futura red de cloacas y otros servicios públicos esenciales.

También se ejecutarán ocho dársenas específicas para la detención de colectivos interurbanos, acompañadas de garitas de espera, con el fin de mejorar la accesibilidad y comodidad de los usuarios del transporte público.

Como parte integral del proyecto, se desarrollará un espacio público en la zona próxima al cruce del puente de Balsa Las Perlas aprovechando la condición paisajística del sitio, el cual incluirá dársena de estacionamiento, bicisenda y senda peatonal para promover la movilidad sustentable; bancos, miradores y paradores para el disfrute y descanso de los transeúntes; parquización y sistema de riego para la preservación del entorno y mejora del paisaje urbano.