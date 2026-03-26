Los ejes del plan de desarrollo de Plottier: recuperar la producción local y mejorar la infraestructura

La ciudad de Plottier avanza en una serie de políticas y obras orientadas a recuperar su identidad productiva y mejorar la infraestructura básica. Así lo destacó el intendente Luis Enrique Bertolini, quien subrayó que el principal desafío de la gestión es acompañar el desarrollo de la ciudad con servicios y planificación.

De acuerdo con los datos oficiales del último censo, Plottier cuenta con una población cercana a los 59 mil habitantes, aunque estimaciones municipales indican que actualmente podría ubicarse entre los 75 mil y 80 mil. Este crecimiento sostenido, impulsado en parte por el desarrollo regional vinculado a la actividad hidrocarburífera, ha puesto en evidencia la necesidad de ampliar la infraestructura urbana.

“Plottier es una ciudad que siempre creció con la ropa chica, creció mucho en población y su infraestructura nunca estuvo acorde a la población que tiene”, explicó el jefe comunal. En ese sentido, remarcó que la ampliación de servicios como cloacas, agua potable y pavimento constituye una prioridad para la gestión.

Uno de los objetivos centrales del Municipio es retomar el perfil productivo de la ciudad, que en los últimos años se vio afectado por el avance de urbanizaciones sobre zonas rurales. “Somos casi el primer productor de huevos de la provincia y también tenemos producción de fruta fina”, señaló Bertolini.

Para avanzar en esa dirección, el Municipio fortaleció el Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP), que articula acciones con productores, emprendedores y ferias locales. Además, se trabaja en la protección de las áreas productivas, evitando nuevas urbanizaciones en esos sectores y promoviendo políticas de acompañamiento técnico y administrativo.

En ese marco, el Municipio impulsa programas de capacitación y certificación en manipulación de alimentos, así como la formalización de cocinas familiares y emprendimientos gastronómicos.

Como parte de esta estrategia, Plottier está construyendo su propia sala de elaboración, una infraestructura clave para facilitar la certificación de productos locales sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

La obra se desarrolla en el barrio Los Cerezos. Según detalló el intendente, ya se completaron los cimientos y la mampostería, y se prevé que el edificio esté finalizado en un plazo aproximado de dos meses.

La sala contará con equipamiento específico para distintos tipos de producción. También dispondrá de oficinas administrativas y áreas de trabajo adaptadas a las exigencias sanitarias.

Esta infraestructura permitirá a los emprendedores locales certificar sus productos en la propia ciudad y acceder a nuevos canales de comercialización, consolidando el desarrollo de la economía local.

En paralelo, el Municipio avanza con un plan de pavimentación destinado a mejorar la circulación y el acceso a los servicios básicos. Actualmente, el nivel de calles asfaltadas en la ciudad no alcanza el 40%, lo que representa una de las principales demandas de los vecinos.

En respuesta a esta situación, la gestión municipal lanzó un programa que contempla la ejecución de 100 cuadras de asfalto en un plazo de seis meses, financiado con recursos propios.

“Ya hemos ejecutado las primeras 15 cuadras y vamos a continuar con el resto del plan”, indicó Bertolini. El criterio de intervención prioriza las calles troncales, especialmente aquellas por donde circula el transporte público y que conectan escuelas y barrios.

El intendente remarcó que el crecimiento de Plottier está directamente vinculado a su integración en el área metropolitana junto a Neuquén y Centenario, lo que genera nuevas demandas de servicios y planificación.