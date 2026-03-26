Río Negro, una de las provincias más longevas: menos jardines de infantes y más residencias

La población argentina pasará de 46,1 millones de habitantes en 2022 a 47,5 millones en 2040, de acuerdo a las proyecciones del Indec entre 2022 y 2040. De modo que la población seguirá creciendo, aunque a un ritmo muy bajo debido a la caída de la tasa de fecundidad.

En 2014, se registraron 777.012 nacimientos y en 2023, fueron 460.902, lo que marca una caída cercana al 40%. Paralelamente, Argentina registra un aumento de la población envejecida con el aumento de la esperanza de vida de 78 años.

En Ingeniero Jacobacci se refleja esta nueva realidad. Los dos jardines de infantes que tenía la localidad unificaron la matrícula por la falta de chicos y el espacio que quedó ocioso será destinado a una residencia de adultos mayores.

«Debido a la demanda, el esfuerzo está en la puesta en marcha de residencias, no geriátricos. Se trata de lugares de larga estadía para personas con patologías que el personal puede llegar a atender sin mayores complejidades. En El Cuy tenemos un espacio físico que funcionará como club de día y como residencia a partir del invierno», resumió Fernando Henríquez, secretario de Políticas Públicas y Personas Adultas de Río Negro.

Actualmente, funcionan seis residencias en la provincia. Foto: gentileza

El funcionario recalcó que «hay adultos que llegan a la tercera edad con una buena jubilación, casa y contención familiar, con dos o tres hijos y nietos. Tienen acompañamiento emocional y económico«. Muchos otros, en cambio, están muy solos. «Por ahí, cobran la mínima de 300 mil y no queda otra que intervenir para darle contención. Tenemos mucha gente«, acotó.

El incremento de este segmento de la población en condiciones de vulnerabilidad llamó la atención y generó una fuerte preocupación el año pasado. Por eso, poco a poco se inauguró «un club de día» en Los Menucos, Comallo, Sierra Grande, Pilcaniyeu e Ingeniero Jacobacci. En tanto, se pusieron en marcha seis residencias en Roca, Cinco Saltos, Viedma, Los Menucos, Maquinchao y El Bolsón, todas con capacidad para 30 adultos mayores.

El desafío es Bariloche donde la necesidad es alta, pero los equipos técnicos aun no encuentran espacios físicos.

«Es llamativo, pero hay más longevidad en los lugares más alejados de industrialización alimentaria. La Línea Sur es la región con más gente mayor de toda la provincia. Tiene mucho que ver con la alimentación«, dijo Henríquez.

Actualmente, funcionan seis residencias en la provincia. Foto: gentileza

Provincia envejecida

Río Negro registra alrededor de 137 mil adultos mayores de un total de 700 mil habitantes. «Cuando una provincia supera el 10% de la población, se considera que es una jurisdicción envejecida. Río Negro casi llega al 20%«, sintetizó Henríquez.

Las residencias requieren un director, vicedirector y cuidadores, pero también enfermeros y un médico de cabecera. «Estamos avanzando con el Ministerio de Salud para que se ocupen 100% de estos espacios», comentó.

La preocupante situación de Bariloche

Semanas atrás, la Fundación Emaús y la Red Solidaria anunciaron una campaña para levantar un hogar para adultos mayores en situación de desprotección. Sucede que desde hace tiempo, el hogar Emaús para personas en situación de calle recibe cada vez más a gente mayor en condiciones de abandono y vulnerabilidad.

El Concejo Municipal cedió un terreno al sudeste de Bariloche y a través de la campaña «Un ladrillo solidario» se pretende culminar el hogar en dos años, tal como ocurrió con Emaús que funciona desde 2010 en el predio de Otto Goedecke y Chubut, al sur de la ciudad.

«En Bariloche hay varios proyectos vinculados a la tercera edad, pero nada del Ejecutivo aún. No porque no sea necesario sino por una cuestión de costos. Trabajamos de manera coordinada con Emaús que cumple una función maravillosa. De todos modos, la demanda es enorme», admitió Fabián Zúñiga, secretario de Desarrollo Humano de Bariloche.

Según un informe elaborado desde el Municipio, muchos adultos mayores «no tienen familiares directos que los acompañen y en otros casos, los hijos no se hacen cargo». «Capítulo aparte son los alquileres. Muchos adultos mayores están bien de salud y se mantienen bien, pero no pueden afrontar un alquilar con la jubilación«, manifestó Zúñiga.

Cuidados domiciliarios

Víctor Jara es enfermero y transita el segundo año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Río Negro. Tiempo atrás, ante la demanda de asistencia, decidió poner en marcha una empresa de cuidados domiciliarios.

«Trabajaba en el sector de internación de un sanatorio. Tres años atrás, me empezaron a pedir que asistiera a pacientes mayores en los domicilios. En un principio, no cobraba porque lo hacía desde lo humanitario y me gustaba, pero lo cierto es que me terminé saturando. Me sobrecargué. Empecé a decirle a los pacientes que les recomendaría a algún compañero», comentó este barilochense.

Al detectar esa necesidad creciente, Víctor fundó una pequeña empresa para la cual formó un equipo multidisciplinario. «El tema, en muchos casos, es ¿quién de todos los hijos se hace cargo e interrumpe su dinámica familiar para estar con ese adulto mayor que requiere cada vez más? Si se deja estar, un adulto mayor fisiológicamente se atrofia y pierde autonomía. Pero si lo asistís, se recupera. En Bariloche, lamentablemente, no hay ninguna institución abocada a esto. No hay muchos geriátricos habilitados asistidos con personal de salud», aseguró.

Recalcó que a veces, la complejidad es mayor debido al diagnóstico de demencias señiles o enfermedades neurodegenerativas. «A veces, sacarlos de su entorno es peor. Pero muchas familias no pueden interrumpir su dinámica y cuentan con disponibilidad económica para sostener esos cuidados», dijo.

Mientras cursa sus estudios de Medicina, Víctor trabaja en terreno en el centro de salud del barrio San Francisco IV, al este de Bariloche. «Ahí veo otra realidad: la de aquellos que no pueden sostener un servicio de acompañamiento. Hay muchos adultos mayores, de 65 -relativamente jóvenes- con muchas comorbilidades y patologías que no han tenido acceso a la salud«, lamentó.

Se refirió a personas jubiladas que deben seguir trabajando para obtener un ingreso que les permita vivir. «Hay muchísimos adultos que viven con una jubilación de 400 mil pesos. Gran cantidad de personas que en vez de recurrir al médico, se abocan al autocuidado», concluyó.