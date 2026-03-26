«Operación terminada»: el cerrojo de Santiago Caputo y Karina Milei para proteger a Manuel Adorni

En un movimiento de unidad poco frecuente, la administración de Javier Milei decidió alinear todas sus piezas para sostener a Manuel Adorni. Tras una semana de fuego cruzado por la propiedad en un country y el uso de vuelos privados, el «Triángulo de Hierro» bajó una orden clara: el conflicto está terminado.

El respaldo fue total. Para Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, la reciente defensa pública de Adorni fue «perfecta» y cumplió el objetivo de desactivar el golpe a la imagen oficial.

En Casa Rosada el clima es de triunfalismo: «Se explicó lo que había que aclarar y ahora miramos hacia adelante», sentencian fuentes oficiales.

El factor digital: la imagen de Manuel Adorni tiene un 70% de rechazo en redes

A pesar del optimismo en los despachos, los datos del ecosistema digital cuentan otra historia. Un informe de la consultora Ingob revela la magnitud del impacto.

Más de 4,5 millones de impactos en redes sociales que reflejan un abrumador 70% de negatividad. El entorno del asesor minimiza estas cifras, asegurando que el escándalo fue traccionado por la oposición y no daña la credibilidad ante el «núcleo duro» de votantes libertarios.

La defensa: «Efectivo y en mano»

Para blindar al Jefe de Gabinete, el Gobierno apeló a la comparación ética con el kirchnerismo. «No es lo mismo usar el avión presidencial para traer diarios que realizar una actividad oficial acompañado por un allegado», sostienen en los pasillos de la Rosada.

Respecto al polémico vuelo privado a Punta del Este, la defensa oficial ensayó una explicación doméstica: aseguran que Adorni «pagó su parte en mano y en efectivo», comparándolo con un gasto compartido de combustible en un viaje particular. Además, buscaron despegar el caso de otros escándalos, aclarando que el vínculo con el periodista Marcelo Grandio es estrictamente personal.

Tras el blindaje político, el Jefe de Gabinete busca retomar la normalidad. Este viernes compartirá un acto central junto a Javier Milei, en una señal de respaldo físico y político.

Sin embargo, el plano legal sigue activo. El Ejecutivo se prepara para responder a los requerimientos del juez Ariel Lijo, quien ya solicitó la documentación pertinente sobre los bienes del funcionario. Desde el oficialismo aseguran estar listos para presentar los papeles y «pasar página» a lo que consideran una maniobra de desgaste contra una de las caras más visibles del proyecto.

Con información de Infobae.