El agua en Paso Córdoba

Jessica Galdames

DNI 33.042.934

Lucía Prieto

DNI 38.173.221

Como estudiantes del IFDC Fiske Menuco, realizamos nuestras prácticas en la escuela de adultos N° 30, de Paso Córdoba, General Roca. El contenido trabajado fue “el agua”, una problemática que atraviesa al barrio desde hace años y que conocimos a partir de las voces de los habitantes en los medios de comunicación.

Primero, analizamos el agua desde lo microscópico para profundizar en las propiedades organolépticas. Luego, trabajamos el tiempo que lleva este reclamo a través de diferentes titulares periodísticos. Concluimos en que han pasado muchos meses y la situación sigue igual. Los estudiantes optan por ya no tener ropa blanca porque al lavarla se mancha, se sienten solos ante las faltas de respuestas, sienten enojo.

Finalmente, escribieron: “estamos cansados de las promesas que no cumplen; el agua no se puede tomar, sale sucia; tengo que hervir el agua, pero después me duele la panza.

Muchas familias se ven obligadas a comprar agua en bidones, pero el presupuesto solo alcanza para el consumo básico; bañarse es imposible y cocinar se ha vuelto un lujo.

Las autoridades nos prometieron que pasarían a dejar bidones, pero seguimos esperando. Nos dicen que hay desabastecimiento, pero corren los rumores de que cuando hay stock los venden o los retiran de manera irregular.

Esta falta de infraestructura no es nueva, es un problema que arrastramos desde hace años, pero que ha llegado a un punto crítico en los últimos meses.

Quienes vivimos aquí exigimos acceder a un derecho básico: poder tomar agua potable. Pagamos mensualmente por un servicio que no recibimos. Ya es hora de decir basta a las mentiras y a las falsas promesas. No podemos dejar pasar el tiempo.”

