Créditos Neuquén Habita: un nuevo convenio para facilitar la elaboración de los proyectos de vivienda

El convenio firmado se suma a los acuerdos suscriptos con el Colegio de Arquitectos de Neuquén y la Escribanía General de gobierno. Foto: gentileza.

Con el objetivo de facilitar el acceso a las líneas de créditos hipotecarios del plan Neuquén Habita, el gobierno provincial firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Profesionales Técnicos.

El acuerdo buscará agilizar la elaboración y presentación de los proyectos, planos y documentación técnica necesaria para acceder al financiamiento provincial.

De la firma del acuerdo participaron la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich, y el presidente del Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia del Neuquén, Patricio Durán.

«Le da la calificación, pero no tienen el proyecto de vivienda»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Durán explicó «mucha gente quiere acceder al préstamo y le da la calificación, pero no tienen el proyecto de la vivienda«.

Detalló que esta situación les impide a los postulantes acceder a la línea crediticia, que exige que las obras se ejecuten a partir de planos y proyectos de vivienda previamente aprobados. La documentación técnica necesaria también incluye el cómputo y presupuesto de la obra.

Además, precisó que «se generó un cuello de botella» por los gastos de escrituración, agrimensura y elaboración del proyecto de vivienda: «Hay muchas familias que no pueden acceder a ese dinero para empezar con la tramitación», remarcó.

En ese marco, el convenio firmado, que se suma a los acuerdos suscriptos con el Colegio de Arquitectos de Neuquén y la Escribanía General de gobierno, buscará acompañar a los postulantes para la obtención de los créditos.

Convenio con Colegio de Profesionales Técnicos: cómo funciona

«Nosotros propusimos un pago diferido: que los honorarios que tiene que pagarle el cliente al profesional se lo pague en el primer desembolso del préstamo«, explicó Durán.

Aclaró que los profesionales matriculados se adhieren voluntariamente al convenio y anunció que hasta el momento 80 maestros mayores de obras se registraron.

Agregó que «también el pago de tasas por proyecto, por construcción, también lo diferimos. Tomamos la decisión de que esas tasas se abonen en el primer desembolso su el préstamo«.

De esta manera, las familias neuquinas que no puedan afrontar los honorarios podrán firmar un contrato de pago diferido, que será validado por el colegio profesional.

Allí, el maestro mayor de obra se comprometerá a realizar el proyecto y la familia a abonar sus honorarios con el primer desembolso del crédito, como respaldo para ambas partes.

Aseguró que la medida permite que las familias no pierdan el préstamo, que el profesional no pierda el trabajo y que se pueda seguir generando empleo.

«Generamos empleo, acompañamos a las familias neuquinas y de esta manera empieza a circular el engranaje del trabajo profesional: contratar albañiles, que la ferretería venda más, que el corralón venda materiales», sostuvo.