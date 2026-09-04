El peso de Vaca Muerta: más de un tercio de los salarios privados que se pagan en Neuquén provienen del sector petrolero

El dato refleja el impacto que tiene Vaca Muerta en la economía regional. Foto: gentileza.

En Neuquén, de cada $100 que las empresas privadas pagan en sueldos registrados, $36 provienen directamente del sector hidrocarburífero. El dato refleja el impacto que tiene Vaca Muerta en la economía regional, principalmente en ámbitos como el transporte, el comercio, la industria y los servicios.

Así lo indica un informe realizado por Fundación Mediterránea, que añade que se trata de una «concentración sin paralelismo en ninguna otra actividad ni en ninguna otra provincia patagónica».

Respecto al análisis, se precisó que lo que se midieron fueron los sueldos pagados, no solamente la cantidad de empleos, considerando que como los hidrocarburos abonan salarios muy por encima del promedio, su peso en la nómina supera considerablemente su participación en el número de puestos, que alcanza un 16%.

La masa salarial privada registrada de la provincia ronda los $7.500 miles de millones (acumulado móvil de doce meses, a precios de marzo de 2026), de los cuales $2.678 miles de millones corresponden al petróleo y el gas.

Muy por detrás aparecen la construcción (13%), el transporte (10%) y el comercio (10%). El reporte afirmó que si bien ningún otro sector se acerca al podio, son actividades que están siendo fuertemente traccionadas por la extracción no convencional.

En ese sentido, señaló que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la masa salarial privada real de Neuquén creció 9,9%, y los rubros más dinámicos fueron los que orbitan alrededor de la actividad hidrocarburífera: transporte (+29%), industria manufacturera (+22%), hoteles y restaurantes (+19%), comercio (+18%) e inmobiliario (+14%).

En cambio, los hidrocarburos avanzaron en una cifra más moderada, del 5,2% real. Pero, sobre una base tan grande, ese incremento sumó unos $132.000 millones a la nómina provincial, tratándose del segundo mayor aporte absoluto, detrás del transporte.

El liderazgo de Neuquén

El informe del economista Federico Belich destacó que el dato posiciona a la región como el gran diferencial dentro de una Patagonia «que corre a dos velocidades». Río Negro es una gran beneficiara indirecta, ya que su masa salarial creció un 5,8% impulsada por una construcción que se disparó 40% a partir de la infraestructura que necesita el sector en Vaca Muerta para exportar hidrocarburos al exterior.

«Todo indica que la posta de la obra se traslada hacia el este rionegrino, mientras en Neuquén la construcción apenas cedió (-3%)», se mencionó.

Tomando noviembre de 2023 como base, ambas provincias patagónicas con las únicas que superaron el nivel previo, en un contexto a nivel nacional donde el indicador sigue por debajo de aquel punto de partida (-1,9%).

Neuquén le saca al promedio del país unos doce puntos porcentuales y Río Negro ocho, cuando las demás provincias patagónicas se ubican ampliamente por debajo del mismo.

La diferencia entre las situaciones que atraviesan la producción no convencional y la convencional ayuda a explicar esta situación. Mientras Vaca Muerta empujó a la región en el crecimiento de la masa salarial, las cuencas maduras del sur perdieron fuerza: los hidrocarburos cayeron 27% en Chubut y 17% en Santa Cruz.

A partir de esto también se contrajo la construcción, que cedió un 67% en Santa Cruz, 31% en Tierra del Fuego y 28% en Chubut. «Con el golpe adicional a la industria fueguina (-24%), en total Santa Cruz (-19,5%), Chubut (-14%) y Tierra del Fuego (-13%) cerraron el período con fuertes pérdidas», se explicó.

«El impulso de Vaca Muerta es una buena noticia para la provincia, generando más empleo registrado y mejores salarios cuando gran parte del país todavía no recupera lo perdido», se indicó. Sin embargo, también se advirtió que plantea un desafío: el hecho de depender de un solo motor y de un solo commodity, la vuelve especialmente sensible al precio internacional del crudo y al ritmo de las inversiones.

«El ‘$36 de cada $100’ es la mejor síntesis de la pujanza neuquina. Pero también el recordatorio de cuánto queda expuesto si ese motor pierde revoluciones», concluyó el informe.