Necrológicas de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026

FAUNDES, REIMUNDO LUCIANO CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 84 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el dia 1 de septiembre del 2026 a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

SACNE, EDUARDO La Asociación Española Mututalista y Cultural del Alto Valle de Rio Negro, participa su fallecimiento, acompañando a Ana María y a toda su flia, en tan doloroso momento.

HERNANDEZ HONORATO, MIGUEL Falleció en General Roca a los 81 años. Su esposa: María Cristina Sosa . Sus hijos: Jorgelina y Adrian. Su hijo político y nietos. Sus hermanas Josefa e Isabel y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

HERNANDEZ HONORATO, MIGUEL Falleció en General Roca el 02 de Septiembre de 2026. Directivos y personal de Editorial Río Negro S.A.participan el fallecimiento de su ex colaborador, y padre y padre político de sus colaboradores Adrián, Jorgelina y Walter Rodríguez, acompañándolos en este momento de dolor.

Cárdenas, Alfredo Falleció en Choele Choel el 3 de septiembre de 2026. Sus restos fueron velados en la sala Municipal de Chimpay, Río Negro.OPS SRL acompaña con profundo pesar a su familia y seres queridos ante esta irreparable pérdida, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias, afecto y acompañamiento en este difícil momento.

LENCINAS VDA. DE AQUIQUE, YARIFE Falleció en General Roca a los 96 años. Su hija Graciela , sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 10 a 12 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Suarez, Gloria María La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de Río Negro, Funcionarios y Personal en general, hacen llegar su pésame y condolencias a la Dra. María Dolores Cardell por el fallecimiento de su madre.

NEIRA VILLANUEVA, JUAN CARLOS CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 60 años y comunica que sus restos, velados en sala F de calle Godoy 522, fueron inhumados el dia 2 de septiembre del 2026 a las 12 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF.