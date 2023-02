El bueno y el malo

Antonio García

Madrid, España

Cuando miramos el mundo como está, asolado por diferentes crisis interminables, conflictos, políticas económicas sin lógica, violencia por doquier, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tratos vejatorios e inhumanos a personas que viven a nuestro alrededor , etc… solemos llegar a la misma equivocada conclusión : el culpable son los otros.

Como si cualquiera de nosotros hubiera venido de Marte y como extraterrestre turista no tuviera nada que ver en la cantidad de errores que comete a diario la especie humana.

Vivimos un mundo que es un auténtico y monstruoso , cada día más desastre a todos los niveles pero parece que no es fácil admitir que somos nosotros los que hemos generado esta situación.

¿ Por que sucede esto ? Por el ego que nos dice que somos los buenos y que aquellos son los malos.

Este fenómeno de dicotomía lo puedes observar en todos los aspectos de la vida del género homo el dividir y yo siempre me posiciono en el lugar del bueno, que soy buena persona ya que no he matado a nadie y trabajo mucho.

Tendremos que en algún momento que aceptar que nosotros y cada uno tenemos las manos sucias como las tienen los que señalamos a lo mejor no tanto pero si, tenemos que ver.

La revolución hoy es interna y va de actuar para despertar conciencias, esa es la labor que toca.