El desafío de Villa Traful

Maria Gall, DNI 18.334.900

Villa Traful

Neuquén, a contra corriente del modelo nacional de reducir el gasto público y bajar impuestos, se sumarían seis empleados al equipo de la comuna de Traful que habían sido despedidos, lo cual es prometedor para que la Villa luzca cada vez más limpia, ordenada y sustentable. Hace pocas semanas comenzó una nueva gestión en Villa Traful que llega con ganas de embellecerla. Fueron muchos años de abandono en gestión de residuos, mantenimiento de edificios y de parques, jardines, senderos, además de mucha irregularidad de “tierras”. Hay mucho por hacer.

Agrandar plantel en un cambio de gestión requiere un gran compromiso por parte de los empleados de la comuna y en especial por los que pidieron ser re incorporados, con un buen liderazgo de tomar “el toro por las astas” y lograr hacer lo que el mismo equipo no pudo lograr años anteriores. Tiempo de mostrar eficiencia y lograr en plena temporada, mitigar el tema de basura que se genera con mucho flujo de gente y falta de papeleros, tachos y de baños públicos. Nada imposible de resolver si el equipo está bien liderado y todos se ponen manos a la obra.

Mientras que el equipo se agranda, los impuestos en ciertos casos se han multiplicado por cuatro, lo cual sube la vara de eficiencia a la Comuna que tiene todos los elementos para un cambio radical: personal y más caja.

Mientras tanto Villa Traful transcurre una temporada de alta demanda y una necesidad urgente de contar con algo sencillo como papeleros de madera en los lugares de alta circulación de gente, que teniendo madera y personal , no se explica que aún no estén listos. Un orgullo para los empleados de la comuna dar servicio a una comunidad como la de Villa Traful en la que todos se conocen. Cada uno desde su lugar debería trabajar con profesionalismo y alegría para lograr lo que todos quieren: un pueblo sustentable y limpio, que vive del turismo y tiene mucho por crecer. En la sociedad argentina ya no hay lugar para quienes cobran y no trabajan. La comunidad y la comuna tienen que trabajar ala par: en equipo se llega más rápido y mas lejos.

Un desafío para la flamante jefa comunal Roxana Chávez que tiene que lograr en tres meses un cambio profundo en el liderazgo de su equipo para encausar su gestión, responder a las necesidades y expectativas de un pueblo que quiere mantener su escancia de pueblo de montaña, con la madera y la piedra de protagonistas, comprometido con el medio ambiente. Un pueblo tranquilo, apacible donde quienes viven y quienes visitan disfrutan de la naturaleza en armonía. Que por sus características, ya merece transformarse en municipio, tal cual Chávez prometió en campaña.