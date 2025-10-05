Patricio Oschlies, DNI 21.644.451

BUENOS AIRES

Estimado Sr. director:

A veces aquello que es obvio no lo es tanto. Muchas cosas mejorarían en la comunicación y en los vínculos interpersonales si pudiéramos hacer el ejercicio de escuchar. Tan simple como eso: ejercitar la escucha activa, aquella que facilita una compresión más profunda de los mensajes y hace que la persona que habla se sienta comprendida y valorada. Además, contribuye al bienestar emocional y a mejorar la salud mental. Entonces solo se trata de hablar menos y escucharnos más y mejor. Una sencilla fórmula para vivir mejor en sociedad.

Saludos cordiales.