Cartas

El ejercicio de escuchar

Carta de Lector

Por Carta de lector

Patricio Oschlies, DNI 21.644.451
BUENOS AIRES

Estimado Sr. director:

A veces aquello que es obvio no lo es tanto.  Muchas cosas mejorarían en la comunicación y en los vínculos interpersonales si pudiéramos hacer el ejercicio de escuchar. Tan simple como eso: ejercitar la escucha activa, aquella que facilita una compresión más profunda de los mensajes y hace que la persona que habla se sienta comprendida y valorada. Además, contribuye al bienestar emocional y a mejorar la salud mental. Entonces solo se trata de hablar menos y escucharnos más y mejor. Una sencilla fórmula para vivir mejor en sociedad.

Saludos cordiales.


Temas

dialogo

