El fiscal jefe y el intendente de Plottier

Alicia Martínez. Abogada.

DNI 14.712.012

Zapala

Según DIARIO RÍO NEGRO del 12 de abril, 2026, en una entrevista al fiscal en jefe manifestó: “pensamos tomar una medida que puede provocar un conflicto de poderes en Plottier” (Sic). A mi modesto entender considero inoportuna y desafortunada esa expresión pues su rol de fiscal debe ser investigar el delito, reunir pruebas y ejercer la acción penal ante los Tribunales. Su fin defender la legalidad, interés social y objetividad del proceso. Acusar (no en un periódico), y buscar la reparación del daño en tiempo y forma. Además garantizar la defensa en juicio del imputado, pues su responsabilidad se acreditará en un juicio oral y público.

Pues, ¿Qué pasaría si el intendente luego de esta exposición pública termina sobreseído?. Aparte entorpece su estrategia al manifestar que piensa solicitar una medida de coerción. ¿Cuál es el sentido de hacerlo público?.

La estrategia debe permanecer en la esfera de su despacho, más en una causa incipiente y tan cara a la ciudadanía como los hechos de corrupción –si es que lo hubiere-. Su función es la acción pública y no la inmiscuencia de cuestiones políticas, pues si de la destitución se tratara, la Carta Orgánica lo resuelve. Aparte al hacer pública su estrategia ofrece a la defensa del imputado mecanismos que podrían comprometer la efectividad de la persecución penal. De allí el deber de cuidado, congruencia y responsabilidad que le caben como fiscal en jefe.

