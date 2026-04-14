River recibe a Carabobo en busca de su primer triunfo en Sudamericana: hora, TV y formaciones

Este miércoles, River recibirá a Carabobo por la 2° fecha de la Copa Sudamericana. Luego de debutar con empate frente a Blooming en el certamen continental, el Millonario buscará el primer triunfo ante el equipo venezolano.

Para este encuentro, Eduardo Coudet planea poner en cancha un equipo alternativo, en la previa al Superclásico que será el próximo domingo. Con respecto al once inicial que derrotó a Racing, solo se mantendrían Santiago Beltrán y Tobías Ramírez.

Fabricio Bustos y Matías Viña ingresarán por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, respectivamente. Además en la zaga central estará Lautaro Rivero en lugar de Lucas Martínez Quarta, que está suspendido por su expulsión en Bolivia.

En el mediocampo y delantera, habrá grandes oportunidades para varios futbolistas. En la mitad de la cancha jugarán Juan Cruz Meza, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero. Luego, los protagonistas ofensivos serán Kendry Páez y Joaquín Freitas. No estará Maxi Salas, ya que todavía le queda cumplir una fecha de suspensión.

Carabobo debutó con el pie derecho

Carabobo llega envalentonado a Argentina. En el debut de la Sudamericana, el Granate obtuvo un triunfazo como local por 1-0 frente a Bragantino para ubicarse como único líder de la zona. Además, por el campeonato venezolano venció 4-2 a Universidad Central el pasado fin de semana y se ubica sexto.

Para visitar el Monumental, el entrenador Daniel Farías pondrá en cancha un equipo similar al que derrotó al conjunto brasileño hace una semana, con una última línea compuesta por cinco defensores.

Será el primer enfrentamiento oficial entre el Millonario y Carabobo. En el otro partido del grupo, Bragantino recibirá a Blooming este jueves a las 21:30 horas.

Hora, TV y formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

TV: ESPN.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).