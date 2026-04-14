Capturan en Cipolletti a una prófuga de Chile con alerta roja de Interpol por graves delitos

La Policía Federal Argentina (PFA) logró la detención de Gabriela del Carmen Villegas Acuña, una ciudadana chilena de 30 años que se encontraba prófuga de la justicia. El operativo, llevado a cabo por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén, tuvo lugar el pasado 25 de marzo de 2026 en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Los resultados del procedimiento se mantuvieron en reserva hasta hoy, por la gravedad de los delitos imputados a la detenida.

Incumplimiento de prisión domiciliaria y fuga

Villegas Acuña se encontraba bajo un régimen de prisión domiciliaria como parte de un proceso de extradición. Sin embargo, el 19 de marzo de 2026, las autoridades constataron que la mujer no se hallaba en su domicilio, por lo que fue declarada en rebeldía y condición de prófuga.

Ante esta situación, y debido a que la acusada contaba con una notificación roja de Interpol (Control A-18849/12-2025), se iniciaron tareas de inteligencia y análisis de datos para localizar su círculo de vínculos más cercanos.

Gabriela del Carmen Villegas Acuña no cumplió con la detención.

El operativo cerrojo en Barrio Los Olmos

Con el trabajo de vigilancia de varios días y los seguimientos coordinados, los efectivos de la PFA detectaron a la mujer en el Barrio Los Olmos, una zona sin numeración catastral en Cipolletti.

El procedimiento, realizado a las 16, concluyó con su detención inmediata sin incidentes.

Graves cargos en la República de Chile

La detenida es requerida por el Juzgado de Garantía de Villarrica, Chile, por hechos ocurridos en el año 2022. Los delitos que se le imputan son de extrema gravedad e incluyen secuestro y abuso sexual, portación ilegal de arma de fuego y municiones.

También se les adjudican la violación de morada y amenazas.

La mujer fue detenida en el Barrio Los Olmos.

Situación procesal y traslado

La causa está bajo la intervención de la Unidad Fiscal Federal de General Roca, a cargo del Dr. Matías Oscar Zanona. Tras la captura, se dispuso el traslado de Villegas Acuña a la sede de la D.U.O.F. General Roca, ubicada en la calle Córdoba N° 1774.

Allí permanecerá alojada en carácter de detenida incomunicada a la espera de las audiencias correspondientes para avanzar con su proceso de extradición hacia su país de origen.









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