Las exportaciones de China frenaron su crecimiento en medio de la incertidumbre por la guerra y por aranceles

Desaceleración de exportaciones de China por la guerra contra Irán. Foto: AP.

El ritmo de crecimiento de las exportaciones de China desaceleró en marzo, luego de comenzar el 2026 con un fuerte auge, según cifras oficiales divulgadas este martes. Un hecho vinculado a la incertidumbre generada a nivel internacional por la guerra en Medio Oriente, que entre otras cosas, modificó el precio del petróleo.

Por otro lado, se informó que las importaciones chinas aumentaron un 27,8% interanual en marzo, por encima del 14% previsto en una encuesta de Bloomberg entre economistas.

Cifras de exportaciones de China

Las exportaciones del gigante asiático aumentaron un 2,5% en marzo desde el mismo mes del año pasado, por debajo del 21,8% de enero y febrero combinados, informó la Administración General de Aduanas.

En tanto, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron por efecto de los aranceles del presidente Donald Trump.

Los envíos a Estados Unidos bajaron 26,5% interanual a 29.400 millones de dólares en marzo, según las cifras del organismo aduanero.

Controles de China a la exportación de tierras raras

En otro punto, los estrictos controles chinos a la exportación de tierras raras han trastornado la estrategia de las empresas europeas para sus operaciones en China, advirtió el martes la Cámara de Comercio de la Unión Europea en Beijing.

China domina la industria mundial de tierras raras, que son críticas para la fabricación de una amplia gana de productos, desde artículos electrónicos de uso cotidiano hasta equipos del sector de defensa.

El país ha explotado esa fortaleza, y el año pasado le permitió alcanzar en octubre un acuerdo con Washington para evitar una guerra comercial, luego de que las restricciones chinas a sus exportaciones estremecieran las cadenas de suministros.

Pero los mecanismos de aprobación en vigor causan dolores de cabeza a muchas firmas extranjeras que buscan trasladar suministros y productos, según un informe publicado el martes.

Recorte de previsiones de crecimiento en el mundo por la guerra

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó drásticamente las previsiones de crecimiento de 2026 para Oriente Medio y el norte de África al 1,1% este martes por el impacto de la guerra en las exportaciones de gas y petróleo del Golfo Pérsico.

Irán, Irak y Catar se verán especialmente afectados, indica el FMI en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, en el que revisó a la baja la previsión que había hecho en enero para esa región, que era de 3,9%.

El crecimiento debería repuntar el próximo año, a medida que se vaya «normalizando» la producción y el transporte de energía en los próximos meses, agregó el FMI. En 2025, la economía de esa región creció 3,2%, precisó el organismo.

La guerra en Medio Oriente ha dañado las infraestructuras de producción y condujo al cierre del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos antes del conflicto.

AFP