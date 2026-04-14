AmCham Summit 2026: Weretilneck apoyó las políticas de Nación y destacó que Río Negro ya captó US$ 18.300 millones por el RIGI

En el marco de la AmCham Summit 2026, llevada adelante en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó de un panel junto a otros mandatarios enfocado en el rol de las provincias como protagonistas del desarrollo federal.

En la conversación también estuvieron presentes los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Los tres mandatarios coincidieron en que la estabilidad macroeconómica es la base indispensable para que el desarrollo regional sea exitoso.

El primer eje del debate giró en torno a la inserción internacional. «Fuimos la primera provincia en adherirse al RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) y hoy somos la segunda en monto de inversiones con 18.300 millones de dólares, esencialmente vinculados al sector de oil & gas«, destacó Weretilneck.

El gobernador subrayó que Río Negro busca ofrecer estabilidad política, previsibilidad económica, seguridad jurídica y acuerdo social. «Hoy la provincia forma parte de la construcción del hub energético más importante de América Latina a partir de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y de los proyectos Argentina GNL 1 y GNL 2″, añadió.

Estrategia productiva y competitividad

Al ser consultado sobre cómo redefinir la estrategia productiva para combinar sectores tradicionales con nuevas actividades dinámicas, Weretilneck habló de una incipiente «competencia entre las distintas provincias» para asegurar inversiones y empleo.



En ese marco, detalló las acciones de su gestión: “Estamos aplicando una reducción del 60% en la alícuota de Ingresos Brutos en los consumos de electricidad y gas, tanto para residenciales como para industrias”. También mencionó una nueva ley de promoción económica, exenciones de sellos en el patentamiento de vehículos comerciales y la creación de la Agencia de Desarrollo Económico y el Fondo de Garantía Provincial.

Minería, Energía y Agro

Respecto a la atracción de capitales, el mandatario destacó los avances en la mina Calcatreu (cerca de Ingeniero Jacobacci) y aseguró que Río Negro exportará su primer cargamento de oro y plata en aproximadamente un mes.

Sobre los proyectos de GNL y el oleoducto VMOS, explicó que cada iniciativa cuenta con una ley específica que garantiza previsibilidad a los inversores. «El objetivo es la baja permanente de impuestos y tasas, manteniendo el delicado equilibrio fiscal», precisó.

Además de la energía, Weretilneck reivindicó la diversidad productiva de la provincia, mencionando el apoyo al sector turístico en Bariloche y la expansión de la frontera productiva. «Sumaremos 70.000 hectáreas bajo riego en los próximos meses. No vamos a dejar de ser la provincia agrícola ganadera que hemos sido siempre», prometió.

Sobre un posible nuevo acuerdo fiscal nacional, Weretilneck se mostró escéptico y apostó por los bloques regionales. «Creo más que nada en acuerdos regionales, como el que estamos consolidando con Neuquén«, explicó.

En el debate, Wereltilneck estuvo acompañado de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Foto: gentileza.

Apoyo a las políticas del gobierno nacional

Respecto a los mecanismos necesarios para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre provincias, Weretilneck recalcó la importancia de poner la infraestructura en agenda, considerándola una dificultad que se afronta en el interior del país.

Destacó la importancia de tener «una macro ordenada, planteando después por la competitividad que cada una de las provincias les vamos a dar; generar condiciones de estabilidad fiscal, legal y económica».

En esa línea precisó que «el próximo paso es cómo desde el sector nacional, provincial y privado afrontamos en los próximos años es la infraestructura, que es esencial para que la competitividad que necesitamos en la bajada de nuestros costos se pueda dar a partir de las falencias que hoy estamos teniendo».

A modo de cierre, mostró su apoyo a las políticas actuales del gobierno de Javier Milei: «Yo comparto absolutamente la propuesta del gobierno nacional de la agenda legislativa relacionada a devolverles a las provincias potestades que en algún momento le fueron quitadas».

«La ley de glaciares es un camino, la ley de bosques que se empieza a discutir es otro, y creo que, si el Congreso Nacional sigue avanzando en devolverle a las provincias sus potestades, el nivel de inversiones va a ser mucho mayor que con la agenda regulatoria que hemos tenido hasta ahora», concluyó.