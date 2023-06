El futuro de nuestra agua

Cuando sea tarde vamos a quejarnos, mientras tanto miramos para otro lado. ¿Habrá otro liquido en el mundo más valioso que el agua? No lo hay ni lo habrá. Últimamente hubo un viaje de Wado De Pedro a Israel, juento a la gobernadora de Río Negro, la que compró el avión que no vuela y tenemos que pagar los de a pie.

Hoy por una emisora nacional de TV vi en directo a el periodista argentino Sebastián Salgado que desde El Líbano que comentaba la situación por la que atraviesa ese pais, Palestina é Israel, especialmente sobre la falta agua, Hizo hincapié en que Israel usaba indiscriminadamente las aguas de tierras palestinas, dando como ejemplo que el río Jordán ya casi no lleva aguas y puede cruzarse en partes a pie. Y este periodista comento admirado como podía ser de que De Pedro visitó unos acuiferos de israel acompañado por autoridades del ente oficial del agua israelita y que habrian firmado acuerdos donde Río Negro se comprometería a darle la administracion de nuestra agua. Tambien me he enterado por otros medios que habria varias provincias que estarian tratando el mismo tema con Israel. Trabaje con el ingeniero Juan Crlos Suarez en la construccion del cnal Pomona- San Antonio, que ordenó construir el General Requeijo. Quiere decir que cuando queremos hacemos la cosa bien, por lo que -con dolor digo- no es posible que porque unas pocas personas con un poder que les cayó del cielo sin ninguna experiencia, queden deslumbradas por Israel y comprometan lo único que hasta ahora no habíamos vendido, salvo el lago Escondido.

Juan Carlos Malgesini

San Antonio Este