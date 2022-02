Equipamientos hospitalarios, ¿quién gestiona?

Paula Virginia Müller Ingeniera biomédica. DNI 34841437 MP: ING1662

CINCO SALTOS

El 14 de febrero de 2022 TN Noticias realizó una publicación que promueve la angustia e indignación en los argentinos una vez más. Y es que el reconocido canal de noticias nos cuenta que una paciente derivada al hospital Donación Francisco Santojanni fue traslada en una silla de ruedas improvisada fabricada con una silla de plástico de jardín montada y sujetada con precintos sobre una estructura con ruedas.

Como ingeniera biomédica que ha trabajado en los Hospitales de CABA reconozco que situaciones similares a la comentada sí se ven.

Actualmente el rol de ingeniero biomédico en los hospitales públicos municipales de CABA se limita a la gestión de equipamiento médico. El tiempo para realizar estas funciones es limitado y el trabajo es mucho. Esto no significa que los ingenieros no pudiéramos prestar asesoramiento y dirigir al personal de mantenimiento para la reparación de una silla de ruedas, pero lo que necesitamos es acompañamiento financiero, máquinas, herramientas y personal capacitado y bien dispuesto a ejecutar las tareas que se les soliciten.

Otra solución a esta problemática puede venir de la mano de los colegios técnicos. Jóvenes a los que se los está formando con habilidades técnicas y que necesitan poder ejecutar con sus propias manos trabajos para adquirir experiencia. Quiero aclarar que esto no desliga al Estado de proveer el dinero necesario para abastecer a dichos colegios de las máquinas y materiales necesarios para trabajar.

He citado un caso particular de un Hospital de Buenos Aires, pero los hospitales públicos de nuestro país tienen las mismas necesidades.

“Los médicos hacen lo que pueden” cita TN en su publicación, y es que es así ellos no están formados para reparar sillas de ruedas ni camillas, tampoco para decidir qué equipamiento médico es mejor adquirir, ellos están para diagnosticar y curar pacientes. En un sistema de salud tan complejo como el de nuestros tiempos las tareas generales son del pasado, hoy se requiere trabajo especializado que permita asistir eficientemente a las diversas problemáticas que se presentan en salud. Es necesario dividir las tareas entre diferentes profesionales y técnicos de la salud según para lo que fueron preparados. No podemos exigirle a un médico que se ocupe de reparar un equipo médico ni que proponga una solución a la falta de insumos de un hospital, los estamos colapsando. Es el Estado el que debe reconocer que se necesita otro tipo de personal con un perfil técnico que actualmente existe y egresan de nuestras universidades y colegios técnicos para que se sumen a los hospitales para acompañar a la labor diaria de médicos, enfermeros, kinesiólogos quitándoles el peso que la sociedad les pone a ellos cuando no cuentan los recursos necesarios.