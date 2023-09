Espíritu libre en plenitud

Voy a ser injusto nombrando solo a algunos de nuestros próceres que proclamaron la libertad, en realidad lo hicieron casi todos ellos, por razones de espacio voy a nombrar solo a algunos ; San Martín, Belgrano, Sarmiento, Alberdi etc.



Hay potencias redominantes cono China y Rusia con influencia global, con muchas naciones satélites asociadas como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte etc . La palabra libertad en todos estos países comenzando por Rusia Y China no figura en ninguna de sus actas fundacionales

De no ser así los funcionarios que dirigen todos estos estados totalitarios no lo leyeron, (no lo estudiaron) .

De tener dudas al respecto vean las catastróficas consecuencias de países como Rusia en Ucrania o el apoyo que le da Rusia a estados totalitarios como Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, Cuba en todas estas naciones no se respetan ningunos de los derechos fundamentales de las personas empezando por la libertad ni nada que se le parezca. Vean como la gente huye despavorida de estos lugares, se preguntaran ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es obvia, la palabra que la menciona empieza con L y termina con D.



Si la República Argentina cayera bajo la influencia de las doctrinas implementadas en todos estos estados totalitarios las mismas (doctrinas) no dudarían en arrancar de cuajo dicha palabra de todas las actas constitutivas de la Argentina como Nación.



Para terminar no digo ¡viva la libertad carajo! Digo, ¡viva el espíritu en plenitud! Y cuando digo espíritu me estoy refiriendo al que tienen todos los seres vivos que habitan sobre la faz de la tierra.

Hugo Ricardo Rucci

DNI 7.578.577

Roca