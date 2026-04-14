Fullone cruzó a Weretilneck y pidió un cambio de rumbo urgente en Río Negro

El Senador nacional Enzo Fullone cuestionó la gestión provincial tras su participación en el AmCham Summit 2026 y apuntó contra el gobernador Alberto Weretilneck por la falta de medidas para reducir el gasto estatal.

Fullone asistió al encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde se desarrollaron exposiciones de funcionarios nacionales y provinciales. En ese marco, planteó que existe una contradicción entre el respaldo político a las políticas del Gobierno nacional y la falta de acciones concretas en la provincia.

“En el actual contexto nacional, donde se impulsan medidas orientadas a la modernización económica, la reducción de impuestos y el desarrollo productivo, resulta contradictorio observar la falta de acciones concretas a nivel provincial para acompañar este proceso”, sostuvo.

Fullone remarcó que, si bien Weretilneck ha apoyado públicamente iniciativas del Ejecutivo nacional, “en la práctica no se evidencia un esfuerzo en Río Negro para reducir el elevado gasto estatal que afecta las finanzas provinciales”.

Críticas al gasto público y a la presión impositiva por parte del Gobierno provincial

El senador también cuestionó la falta de medidas para aliviar la carga tributaria sobre el sector privado. En particular, señaló que no se avanzó en la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, al que consideró clave para incentivar la inversión y el empleo.

“No se han impulsado medidas para aliviar la carga impositiva sobre comerciantes, emprendedores y empresarios”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el crecimiento del aparato estatal y el uso ineficiente de los recursos públicos pueden limitar el potencial de desarrollo de la provincia, incluso en un contexto favorable por el impulso del sector energético.

Proyección política hacia 2027

Fullone también proyectó un cambio político en Río Negro de cara a las próximas elecciones. “La provincia en 2027 va a cambiar de rumbo”, aseguró, al señalar que La Libertad Avanza buscará gobernar el distrito.

“El desafío es avanzar en reformas en empleo público, política fiscal y áreas esenciales como salud, educación y seguridad. Para lograrlo, es indispensable contar con voluntad política y una firme convicción de transformar el Estado”, concluyó.