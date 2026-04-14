Luis Caputo viaja a Washington para destrabar US$1.000 millones del Fondo Monetario Internacional

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribará este miércoles a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, con el objetivo central de avanzar en la aprobación de la segunda revisión del acuerdo y destrabar un desembolso de US$1.000 millones.

El encuentro internacional, que se desarrolla del 13 al 18 de abril, reúne a ministros de Economía, banqueros centrales y líderes globales en un contexto marcado por la tensión geopolítica en Medio Oriente. Sin embargo, la agenda argentina estará enfocada en cerrar las negociaciones con el organismo multilateral.

Clave: la revisión del acuerdo

El giro de fondos depende del cumplimiento de las metas del programa, especialmente en lo referido a la acumulación de reservas y el sostenimiento del superávit fiscal.

Si bien el Gobierno cumplió con las metas fiscales, no logró alcanzar el objetivo de reservas —con un desvío cercano a los US$11.000 millones—, por lo que podría solicitar un waiver (dispensa) para avanzar con la aprobación.

Reuniones de alto nivel

Durante su estadía, Caputo mantendrá encuentros con la titular del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; y el presidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados.

Además, participará de la reunión plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) y del encuentro de ministros del G20, donde se debatirán temas vinculados a la economía global y la educación financiera.

El ministro estará acompañado por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.

Nuevas proyecciones del FMI

La visita se produce luego de que el FMI ajustara sus proyecciones para la Argentina. El organismo recortó la estimación de crecimiento del PBI al 3,5% —medio punto por debajo de lo previsto anteriormente— y elevó la proyección de inflación al 30,5% para 2026, casi el doble de lo estimado seis meses atrás.

En este contexto, la aprobación de la revisión no solo permitiría el ingreso de fondos frescos, sino que también representaría una señal clave de respaldo internacional para el programa económico del Gobierno.

Con información de N.A