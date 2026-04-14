Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores con goles de Di Lollo, Ascacíbar y Herrera

Con la cinta de capitán, Ander Herrera sentenció la goleada en La Bombonera. (Clarín Fotografía)

Boca Juniors derrotó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores, en La Bombonera. Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda es puntero del Grupo D con seis puntos, aunque deberá esperar el resultado del encuentro entre Cruzeiro y Universidad Católica.

En el comienzo del encuentro, al Xeneize le costó hacer pie. El «Ídolo» se acomodó mejor en el campo y dominó los primeros minutos.

En ese contexto, a los 10 minutos del primer tiempo, llegó una jugada que encendió todas las alarmas en el conjunto local. Bryan Carabalí desbordó por derecha y habilitó a Luis Cano dentro del área. El delantero quedó mano a mano con Agustín Marchesín, pero envió un impreciso centro al segundo palo. En la continuidad de la acción, cuando el arquero se reacomodó en el arco, se le trabó la rodilla derecha y cayó al piso con claros gestos de dolor.

El ex Lanús, que recientemente se había recuperado de un desgarro, rompió en llanto y tuvo que ser asistido para retirarse del campo de juego. En su lugar ingresó Leandro Brey.

Tras la interrupción, el partido se enfrió y se volvió chato, hasta que, pasada la media hora, Leandro Paredes y Milton Delgado comenzaron a adueñarse de la mitad de la cancha, con buenos apoyos de Adam Bareiro, y el equipo de Claudio Úbeda empezó a inclinar el desarrollo.

Luego de varios minutos de buen juego, un rebote tras un córner cayó en los pies de Lautaro Blanco, quien desde su zona de confort envió un preciso centro que encontró la cabeza de Lautaro Di Lollo, autor del 1-0 parcial a los 39 minutos del primer tiempo.

¡¡GOLPEÓ EL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y DE CABEZA ANOTÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE BARCELONA SC EN LA BOMBONERA.



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El Xeneize mantuvo el dominio y Santiago Ascacíbar tuvo la chance de ampliar la ventaja tras un buen pase de Miguel Merentiel. Sin embargo, el mediocampista, que ya había avisado previamente con un cabezazo, demoró la definición y fue anticipado dentro del área chica.

Le costó ampliar la ventaja y terminó goleando

El dominio se tradujo rápidamente en nuevas situaciones de peligro. A los 11 minutos, Paredes la pinchó para Ascacíbar, que la bajó de pecho y sacó una tijera, pero el arquero Contreras respondió con una buena atajada.

Apenas dos minutos después, Milton Delgado habilitó a Tomás Aranda, que quedó mano a mano, aunque su remate fue contenido por el arquero venezolano, que comenzaba a erigirse como figura.

El asedio continuó. Merentiel desbordó por izquierda y envió un centro para el «Rusito», que conectó de volea. Otra vez, Contreras apareció. Incluso, cuando ya tenía la pelota controlada, Ascacíbar la empujó a la red, pero el árbitro Wilmar Roldán anuló la acción por una clara infracción.

A los 31 minutos, Paredes ejecutó un tiro libre desde campo propio y colocó un centro preciso para Bareiro, que ganó de cabeza. Sin embargo, Contreras volvió a lucirse con una gran volada.

Pero la insistencia tuvo premio. A los 36 minutos, Blanco ganó con guapeza por la banda izquierda, se barrió para mantener la pelota en juego y sacó el centro. Esta vez, Ascacíbar no perdonó: conectó de cabeza y marcó el 2-0.

¡¡AHORA SI VALE, RUSO!! SANTIAGO ASCACÍBAR DE CABEZA FIRMÓ EL 2-0 DE BOCA ANTE BARCELONA SC. ¡QUÉ CENTRÓ METIÓ LAUTARO BLANCO!



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Ya en tiempo adicional, a los 48 minutos, Ander Herrera, que había ingresado por Paredes y tomó la cinta de capitán, recibió un pase de Alan Velasco, controló y remató desde media distancia. Su disparo se desvió en un rival y se metió para el 3-0 definitivo.

Sale Leandro Paredes… ¡CAPITÁN ANDER HERRERA EN BOCA!



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El equipo del «Sifón» completó un gran partido y se quedó con un valioso triunfo en su casa. Sobre el final, la gente, que ya palpita el Superclásico. cantó: «El domingo tenemos que ganar». Boca visitará a River en el Monumental desde las 17 y llega en alza a un partido que promete.