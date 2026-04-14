El Samsung Galaxy S26 Ultra baja de los $2 millones y arrasa en Mercado Libre

El Samsung Galaxy S26 Ultra rompió la barrera de los $2 millones en Mercado Libre y se posiciona como uno de los celulares más buscados del segmento premium. Con una rebaja significativa, el modelo combina potencia, cámaras de alto nivel y una pantalla de última generación, consolidándose como una de las opciones más atractivas del mercado.

La estrategia de Samsung vuelve a impactar en la gama alta. Con este ajuste de precio, el equipo no solo gana competitividad frente a otros flagship, sino que también se acerca a un público más amplio que busca prestaciones de primer nivel sin escalar a valores aún más elevados.

Un gama alta pensado para el máximo rendimiento

El dispositivo llega con una configuración orientada a usuarios exigentes. Integra 12 GB de RAM y el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octa-Core de 4.47 GHz, una combinación que garantiza fluidez incluso en escenarios de uso intensivo como multitarea, gaming o edición de contenido.

A esto se suma una memoria interna de 256 GB, suficiente para almacenar aplicaciones, fotos y videos sin depender de expansiones externas. Además, es un equipo desbloqueado y compatible con redes 5G, lo que lo prepara para la nueva generación de conectividad.

En materia de seguridad, el modelo incorpora sensor de huella dactilar y reconocimiento facial, dos sistemas que permiten un acceso rápido sin resignar protección.

Pantalla premium y cámaras de nivel profesional

Uno de los principales diferenciales del equipo es su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, pensada para ofrecer una experiencia visual superior con colores intensos, negros profundos y alto nivel de detalle.

En fotografía, el Galaxy S26 Ultra apuesta fuerte con un sistema de cuatro cámaras traseras de 200 MP, 50 MP, 50 MP y 10 MP, diseñado para lograr resultados cercanos a los de equipos semiprofesionales. El zoom óptico y la versatilidad del sistema permiten capturas de gran calidad en diferentes condiciones.

La autonomía también es un punto destacado: cuenta con una batería de 5000 mAh, capaz de sostener una jornada completa de uso intensivo, con el agregado de la carga inalámbrica, cada vez más valorada en el segmento premium.

El precio que explica su crecimiento

Parte del éxito actual del Samsung Galaxy S26 Ultra está en su precio. Samsung mantiene la rebaja en su serie S y posicionó a este modelo unos $250.000 por debajo de los 2 millones de pesos.

Actualmente, en Mercado Libre se consigue a $1.740.000, con la posibilidad de financiarlo en hasta 6 cuotas de $397.039.

Con este valor, el equipo se consolida como una de las alternativas más competitivas dentro de la gama alta. Pantalla de gran tamaño, potencia, cámaras avanzadas y batería sólida: el Galaxy S26 Ultra reúne los atributos clave de un flagship y, con esta baja, suma un factor decisivo para posicionarse entre los más vendidos del mercado.