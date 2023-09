Violeta Bosch, DNI 3.207.441

General Roca

¿Sabés Silvina? me enojé con Jesús, no podía entender. No podía llegar al porqué.

Si todos la querían igual que yo (pensá).

Señor, era tan bella (pensá) Señor ella sufría muhco (lo sé) sufríamos mucho por ella.

– ¿Porqué te la llevaste? tu sabes que no soy brillante (por eso pensá, pensá)

– Señor por favor dímelo.

– Está con quien debía

– ¿Qué? Jesús, quién más. Está con los ángeles.

Ah… gracias Jesús.