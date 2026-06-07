Estudiantes investigando fósiles de Quintuco

Rosana Elizabeth Sandoval

DNI 25.298.856

CUTRAL CO

La presente carta tiene como objeto mostrar lo que maestros y estudiantes desarrollan en la Escuela de modalidad rural, de la provincia de Neuquén.

Estudiantes de la Escuela Albergue N°216 del paraje Quintuco, del Distrito VII de Loncopué, en el desarrollo de la propuesta didáctica Caminata al campo de invernada de Doña Rosa, una antigua pobladora del paraje, los estudiantes observan y recogen materiales para el estudio de la corteza terrestre, la historia de la Tierra, a través del hallazgo de fósiles de moluscos antiguos.

En el lugar, los estudiantes tuvieron acceso directo a los moluscos y realizaron un perímetro para estudiar e imaginar como habrá sido el paraje en la era Mesozoica. Recolectaron distintos tipos de rocas, suelo y vegetación y fotografiaron los restos de la única vivienda que aún persiste, como signo de la presencia de pobladores trashumantes de Quintuco.

Los materiales son analizados a través de la Inteligencia Artificial en la escuela (estudiantes de segundo y tercer ciclo) utilizando Chat GPT, Gemini, Canvaen el marco del proyecto Creando con IA. Se la utiliza para datar a los moluscos y recrear el ecosistema de Quintuco en la era Mesozoica.

Se espera con ansias el Plan Pehuén, equipamiento digital, propuesto por el Sr. gobernador en 2025.

