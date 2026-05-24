Dr. Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

En un fallo sorprendente relacionado con la sentencia en un juicio de divorcio se resolvió con fundamento en un acuerdo judicial en una causa tramitada en Salta, donde se pone en debate el rol de las mascotas a causa de un proceso de separación donde se resolvió que un hombre deberá aportar una cuota alimentaria para el perro que tenía con su exesposa tras el divorcio.

Estableciéndose un régimen de visitas y de cuidado compartido.

Entrando en discusión el concepto de las familias multiespecie entendiendo que las mascotas no son cosas, bienes materiales, sino seres que sienten, integran el grupo familiar y que aun roto el vínculo entre los seres humanos estos deben continuar con la responsabilidad que le cabe por su bienestar y apreciando que los gastos de alimento balanceado, medicamentos, vacunas son pesados gastos en la economía de los cónyuges divorciados.

Conforme al criterio de esta resolución judicial los animales dejan de ser considerados como mascotas para desempeñar una red de afecto y relaciones de manera activa y es por ello que ante el reclamo de la mujer divorciada el tribunal hizo lugar al planteo disponiendo que la expareja deberá pagar periódicamente alimento, vacunas, medicamentos y gastos básicos de cuidado por un total de 100.000$ acordándose un sistema de comunicación y convivencia compartida.

En estos tiempos es común que los seres humanos se hagan de un animal como mascota -como perros, gatos, pájaros, etc.- transformándose en una costumbre que se acelera traduciendo el afecto de especial cariño y atención considerando que las mascotas no son solo eso sino seres que cotidianamente comparten y alegran nuestra vida, quebrando en cualquier caso la soledad que para los humanos se ha hecho insoportable por problemas familiares y la complejidad creciente de los problemas diarios.



