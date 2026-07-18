Damian Vlasich, Invertir On Line: «Están todas las condiciones dadas para que Argentina vuelva a los mercados de deuda voluntaria»

El crecimiento que registra la actividad económica en la Patagonia norte ya no solo es evidente para quienes habitan la región. Ya es un fenómeno que atrae las miradas de las empresas, los inversores y la política, no solo del resto del país, sino también del exterior.

Ese magnetismo ya genera que muchas de esas empresas busquen trasladarse a la zona de influencia de Vaca Muerta y radicarse en la región para capitalizar el impulso y subirse a la tendencia alcista de uno de los sectores que son pilar del modelo económico actual.

Una de esas empresas es Invertir On Line (IOL), la mayor plataforma de inversiones web que opera en el país, parte del grupo Supervielle. Desde las oficinas físicas del banco, IOL desembarca en Neuquén con un amplio abanico de instrumentos disponibles.

Damián Vlassich, es Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, y de visita en Neuquén dialogó mano a mano con RÍO NEGRO en relación a la coyuntura macro y respecto al potencial de crecimiento que ostenta la economía de la región.

PREGUNTA: ¿Buscan posicionarse como IOL dentro del auge de Vaca Muerta?

RESPUESTA: Efectivamente, llegamos a la provincia de Neuquén principalmente para impulsar todo lo que es el segmento Wealth Management y Empresas. IOL es parte del

grupo Supervielle, así que nuestra representación está en las oficinas de físicas del banco.

No veo al gobierno impulsando un salto ni una devaluación. Pero no descarto para el segundo semestre una mayor volatilidad cambiaria. Damián Vlassich

P: ¿Qué advierte en relación a la coyuntura macroeconómica?

R: Argentina ha tenido varias noticias positivas últimamente, sobre todo el dato de inflación por debajo del 2%, es auspicioso para recuperar la dinámica desinflacionaria que teníamos había quedado un poco en tela de juicio desde el punto de vista estacional, el conflicto medio oriente y demás. Creo que perforar el 2% da mayor tranquilidad. Se sumó además que la comprensión del riesgo país, empezar a ver comparables como una situación no tan lejana, eso también es importante pensando en una nueva salida a los mercados, que también es clave para la macro y las finanzas de hoy, de 2027 y hacia delante.

P: ¿Cómo analiza el perfil de vencimientos de Argentina de cara a 2027?

R: No veo problemas en los vencimientos, de hecho las metas están bastante cumplidas, el central cumplió con creces la meta de compra de reservas. Se había abierto la ventana allá por principios de enero cuando salió Ecuador al mercado, y parecía que era el momento. Recuerdo que el ministro esperaba el riesgo país comprimiendo aún más, y hoy con el riesgo país en torno a 400 se configura un escenario propicio como para una nueva salida. Obviamente el momento lo va a manejar el gobierno.

P: El BCRA cumplió la meta de compra de divisas, pero lo que exige el FMI es acumulación de reservas. El BCRA compra pero no acumula…

R: Ahí siempre el dato relevante es el neto, el acumulado es lo más relevante, no solamente las compras. Creo que hubo una mejora, ves que las brutas subieron un poco, pero las reservas netas están mucho más cerca de ese nivel de “cero” que en un momento parecía alejado, esa es la medida más ácida. El sendero es positivo, pero no dejaría de mirar lo más ácido. Cuánto vas comprando efectivamente y cuánto termina yendo a las arcas, porque eso también señala la necesidad de salir a mercados.

P: La pregunta del millón es ¿por cuánto tiempo puede sostenerse una estrategia cambiaria que en parte cambia deuda remunerada de corto por fluidez de oferta?

R: Efectivamente, eso no deja de ser un factor a monitorear. Sinceramente, yo creo que en esta primera mitad del año, inclusive quizás en julio, vos tenés flujo de dólares entrante que evita la necesidad de emisión de deuda remunerada a través del dólar linked. De hecho si vemos el upstanding sigue siendo bajo. Hoy por hoy no me parece algo para preocuparme en el corto, si en el largo. De hecho, en relación a los últimos 20 años estamos con un tipo de cambio real más cerca de lo que es el piso. ¿Podemos encontrar factores que lo expliquen? Sí, un montón, sobre todo lo que es emisión de canal financiero, emisión de deuda por parte de las empresas, eso generó flujo entrante y permitió esta acumulación que mencionábamos del Central. Ahora, si extrapolamos eso hacia segundo semestre de 2027, bueno ahí sí la pregunta es ¿cuánto se te puede mantener? Después tenés la pata comercial, que también estuvo contribuyendo a favor, tanto el sector agrícola ganadero como Vaca Muerta que en los próximos años te va a generar lo mismo o más de lo que te genera el campo. Estamos hablando de US$ 30 mil millones de dólares por exportación de energía.

P: Es decir que no hay que pensar en un escenario de volatilidad cambiaria…

R: Hoy el esquema monetario parece haber quedado en el olvido, la banda superior te quedó muy lejos, pero tarde o temprano se va a volver a mirar un poco esa dinámica. Yo creo que estamos más cerca del piso del tipo de cambio. No veo al gobierno generando un salto adrede o impulsando una devaluación, no veo ese escenario. Pero sí no descarto para el segundo semestre de 2026 o para 2027 tener una mayor volatilidad cambiaria, que hasta ahora o este primer semestre de 2026 no estamos teniendo.

P: ¿Eso podría cambiar si se libera el cepo cambiario?

R: Yo ahí separaría dos cosas. Por un lado, el circulante de pesos de hoy, si bien tenés CEPO, está controlado. La política monetaria va por agregados monetarios y es lo que más controlado está. La base monetaria es donde más está incidiendo directamente la política. Y yo no creo que pueda haber una masa de pesos sobrante. Dónde sí está pesando la liberación completa del CEPO, considero, es en la brecha y libre flujo con el exterior. Ahí vos podés tener un flujo inverso. Hoy no tenés capitales que se van, sino toda la parte financiera que te está ingresando con emisiones. Si liberas completamente, ahí la pregunta es si no se te revierte el flujo. Si eso aumentaría la demanda y qué pasaría con el precio.

P: Pero los encajes que históricamente promediaron el 20% hoy están al 46% ¿no? Estás comprimiendo y pisando la cantidad de pesos en el sistema…

R: Eso, sin duda. La política monetaria de pesos está seteada en base a una meta, una política en cuanto a agregados monetarios. Bueno, si bajan los encajes ahí sí tenés un circulante va a ir a la calle y eso te puede generar presión sobre el FX. Sí, sin duda. Pero es algo que no veo tan inherente al cepo, sino a la política monetaria. Si relajas la política monetaria, bajas encajes, empezas a soltar y a no rollear deuda, bueno, ahí podés llegar a tener una mayor presión por este desequilibrio de un incremento de la base monetaria o base circulante.

P: Alguien que tiene pesos y llega a verlos ¿Qué puede hacer más allá del plazo fijo?

R: Nosotros desde el mercado capitales generalmente buscamos diversas estrategias. Pero lo más sencillo que ofrecemos es nuestro fondo, que es el IOL Cash Management, con el cual ofrecemos administración de los pesos, con una tasa objetivo TNA 25%, ampliamente por encima de lo que sería un plazo fijo, un money market, y que tiene un management activo. El fondo busca capturar, atrás de la administración activa, lo que está mejor rindiendo en pesos. Después existen alternativas valorizadas, pero atrás del fondo se coloca en obligaciones negociables Tamar, un producto muy específico. Si no la otra estrategia, es una combinación con alternativas dolarizadas. Nuestro fondo en dólares es súper conservador, y rinde 5% anual, e incluye principalmente obligaciones negociables de compañías AAA, las mencionadas, Vista, Pampa, YPF, Tech Petrol, etc.

Perfil

Damián Vlassich, actual Team Lead del área de Estrategias de Inversión, es Licenciado en Economía graduado de la Universidad de Buenos Aires e idóneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Comenzó su carrera en el área de riesgo crediticio y finanzas en Accenture, y posteriormente se especializó en el mercado de capitales como analista de Equity. También ejerció como Portfolio Manager en Swiss Medical.

En el ámbito académico, dictó clases de Estadística II en la UBA y de Mercados Financieros, Instituciones e Instrumentos y Finanzas Corporativas en la UADE.