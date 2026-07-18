Un estudio reabre el debate sobre usar los ríos Limay y Negro para transportar arena hacia Vaca Muerta

una de las bases de extracción de arena en Ibicuy, Entre Ríos (gentileza)

El transporte de arena para la actividad petrolera volvió al centro del debate tras la presentación del estudio de factibilidad para la navegación comercial de los ríos Limay y Negro. El trabajo, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y elaborado por la consultora IATASA con la participación técnica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), concluyó que el proyecto es técnicamente viable y puede transformarse en una alternativa para fortalecer la logística de la Patagonia.

La propuesta analiza convertir al río Negro en un corredor logístico estratégico. El estudio evaluó un recorrido de unos 720 kilómetros, desde el Compensador Arroyito hasta la desembocadura en el Atlántico, considerando aspectos hidráulicos, ambientales, operativos y de infraestructura.

Además de la actividad hidrocarburífera, el informe señala beneficios potenciales para la producción frutícola, otras economías regionales, el turismo y el transporte de pasajeros.

La arena, uno de los mayores desafíos logísticos de Vaca Muerta

El principal argumento económico del proyecto está vinculado con el abastecimiento de arena silícea para la fractura hidráulica. Actualmente, más del 80% del material utilizado en Vaca Muerta proviene de Entre Ríos, principalmente de Ibicuy, Diamante y Concordia.

Cada cargamento debe recorrer entre 1.200 y 1.300 kilómetros por carretera hasta Añelo y otras áreas de desarrollo no convencional, con un fuerte impacto sobre los costos operativos y la infraestructura vial.

La magnitud de la demanda explica la búsqueda de nuevas alternativas logísticas. Un pozo no convencional requiere entre 10.000 y 15.000 toneladas de arena, lo que representa aproximadamente entre 300 y 500 viajes de camión.

Con más de 2.000 pozos no convencionales registrados y una actividad que continúa en expansión, las proyecciones indican que el consumo podría alcanzar hasta 15 millones de toneladas anuales en los próximos años.

Una hidrovía para reducir camiones y costos

El informe propone avanzar hacia un esquema de transporte multimodal. La alternativa consiste en combinar la Hidrovía Paraná-Paraguay con la navegación por los ríos Negro y Limay, complementada con camiones y ferrocarril para el último tramo hacia los yacimientos. El proyecto contempla la construcción de puertos fluviales, terminales de transferencia e infraestructura específica para consolidar un nuevo corredor logístico para la Patagonia.

Mientras esa posibilidad continúa en análisis, las operadoras también buscan reducir la dependencia de la arena entrerriana. Vista Energy ya utiliza mezclas de arena extraída en Neuquén con material proveniente de Entre Ríos y Cormine (Corporación Minera de Neuquén) desarrolla reservas en Senillosa.

Sin embargo, la arena entrerriana continúa siendo el principal insumo de la fractura hidráulica, por lo que el estudio de navegabilidad se presenta como una herramienta de planificación para futuras inversiones que acompañen el crecimiento previsto de Vaca Muerta.