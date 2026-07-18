Petróleo récord: Argentina tuvo el mejor inicio de año de la historia

La producción de petróleo de Argentina fue la más alta de toda la historia en los primeros cinco meses de este año.

Hablar de récords puede en algunas ocasiones ser engañoso, y reflejar solo la «fotografía» de un instante particular, siendo lo más importante a la hora de abordar récords su sostenimiento en el tiempo. Y esto es lo que precisamente ocurrió con la producción de petróleo de Argentina, que tras batir las marcas hito que se habían metido en los libros de historia, ahora consolida un auge sostenido al registrar el mejor inicio de año en términos de extracción, desde que se empezó a sacar petróleo del subsuelo argentino, allá por 1907.

Antes de entrar en el análisis puntual de los datos de producción de petróleo de este año, vale señalar dos hechos clave. El primero es que hasta ahora, el año récord en la historia petrolera argentina era 1998, en plena época dorada del petróleo convencional.

Y el segundo dato clave es que para poder realizar este artículo desde EnergíaON se debió acudir al cotejo con archivos de papel del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) dado que la información es tan vieja que es prácticamente inexistente en los actuales sistemas informáticos.

Ahora sí, a los datos. Durante los primeros meses de 1998 todas las cuencas del país generaron una producción de petróleo de 20.287.615 metros cúbicos.

Expresado en barriles esto equivale a 127,6 millones de barriles de petróleo extraídos en los primeros cinco meses de ese año, dando así un promedio diario de producción de 845.093 barriles.



Sin embargo, en los primeros cinco meses de este 2026 el total de la producción de petróleo de Argentina llegó por primera vez a los 21.262.834 metros cúbicos, siendo así la más alta de la historia.

Contado en barriles, esto representa 133,7 millones de barriles, o también 885.716 barriles por día, ratificando que es el mejor inicio de año, con un incremento del 4,8% sobre ese viejo año récord de 1998.

El gran cambio: el origen del petróleo

Al observar desde dónde surgieron los barriles que dieron sustento a las marcas de 1998 y la de este año, queda más que claro que se está ante un gran cambio. Vaca Muerta concentra hoy cerca del 70% de la producción, mientras que en 1998, si bien Neuquén lideraba las extracciones, no lo hacía de forma tan preponderante.

En los primeros cinco meses de 1998 toda la Cuenca Neuquina, es decir sumando a La Pampa, Río Negro y el sur de Mendoza, aportaron 9,93 millones de metros cúbicos de petróleo, lo cual representó el 48,95% de la producción de todo el país en ese plazo.

El dato 77,68% de los barriles extraídos en el país provinieron en el inicio del año de la Cuenca Neuquina.

En contraposición, en este inicio de 2026 la Cuenca Neuquina aportó 16,51 millones de metros cúbicos de petróleo, el 77,68% y de ese total, los desarrollos de la provincia de Neuquén que son mayoritariamente de Vaca Muerta, representaron el 69,79%, con 14,83 millones de metros cúbicos de petróleo.

Dicho esto más simplemente, en 1998 el origen de la producción del petróleo estaba mucho más balanceado entre las cinco cuencas productoras del país. Pero en este 2026, se ve una enorme concentración en la Cuenca Neuquina y en especial en Vaca Muerta, mientras que se observa el fenómeno inverso en las demás regiones, con caídas sin freno en sus rindes.

Esto lleva a que el auge productivo y el récord petrolero del país se deban exclusivamente al incremento de la producción del shale oil de Vaca Muerta, el único segmento de la producción que no solo crece, sino que lo hace a tasas agigantadas.

El récord, antes del nuevo salto de escala

Lo más auspicioso de este récord consolidad de producción de petróleo es que da en la víspera de la puesta en funcionamiento del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto y puerto en la costa rionegrina que a partir de enero del año que viene comenzará a operar, con un nivel de despachos inicial de 180.000 barriles por día.

Esta megaobra es el puntapié para las proyecciones que se han hecho desde diversos organismos vinculados al sector, como la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), que nuclea a la mayoría de las petroleras, y que consideró que en su reciente estudio del potencial del sector argentino que para el 2035 Argentina podría estar extrayendo 1.200.000 barriles de petróleo por día.

En Vaca Muerta los pozos tienen entre 10 y 12 metros de distancia entre ellos.

Este análisis es en el caso de un escenario moderado, considerando las obras y proyectos que ya están en marcha, pues realizó una proyección más entusiasta, un escenario que denominó como de crecimiento acelerado, en el que las extracciones de petróleo podría alcanzar a 1.676.000 barriles por día para el 2030, generando exportaciones que junto al gas natural (en su mayoría licuado) superarían los 41.000 millones de dólares por año.

Lo concreto es que, más allá del ángulo que se le de a cada escenario, las proyecciones de producción de los años por venir son cada vez más altas, dejaron ya muy detrás la meta del millón de barriles diarios que se manejaba hace un par de años, pues hay referentes del sector como el CEO de YPF, Horacio Marín, que ya consideró que ese nivel de siete dígitos se alcanzará antes de que termine este mismo año.