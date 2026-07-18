Necrológicas de hoy, sábado 18 de julio de 2026

Dr Torres, Juan Rodolfo Falleció el 13-07-2026 en Gral. Roca a los 76 años. Su hermana Ilda Pety abraza en su dolor a su esposa Silvina, sobrinos Pablo, Juan Alberto, y a sus nietos Martina, Jesús y Fidel que en paz descanse, hermano querido estás con Rodo

MEDELES, SEGUNDO Falleció el 17/07/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestros compañeros Carolina y Lucas Medeles, acompañándolos a ellos y a sus familiares en este difícil momento.

Medeles, Segundo Falleció el 17/07/2026. Sus compañeros y amigos de la Gerencia de Legales de BPN S.A. lamentamos profundamente la irreparable pérdida del padre de nuestra compañera Carito Medeles. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos.

BERTONI DE DI NICOLO, MARIA TERESA 17/07/2016 – 17/07/2026. A diez años, seguís presente como el primer día. Has sido un ejemplo de lucha y fortaleza, tu mirada y sonrisa siguen siendo la luz que nos guía. Te queremos y extrañamos. Tu esposo, tus hijos Carolina, Christian y Gisela Di Nicolo.