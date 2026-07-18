Necrológicas de hoy, sábado 18 de julio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 18 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Dr Torres, Juan Rodolfo
Falleció el 13-07-2026 en Gral. Roca a los 76 años. Su hermana Ilda Pety abraza en su dolor a su esposa Silvina, sobrinos Pablo, Juan Alberto, y a sus nietos Martina, Jesús y Fidel que en paz descanse, hermano querido estás con Rodo
MEDELES, SEGUNDO
Falleció el 17/07/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestros compañeros Carolina y Lucas Medeles, acompañándolos a ellos y a sus familiares en este difícil momento.
Medeles, Segundo
Falleció el 17/07/2026. Sus compañeros y amigos de la Gerencia de Legales de BPN S.A. lamentamos profundamente la irreparable pérdida del padre de nuestra compañera Carito Medeles. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos.
BERTONI DE DI NICOLO, MARIA TERESA
17/07/2016 – 17/07/2026. A diez años, seguís presente como el primer día. Has sido un ejemplo de lucha y fortaleza, tu mirada y sonrisa siguen siendo la luz que nos guía. Te queremos y extrañamos. Tu esposo, tus hijos Carolina, Christian y Gisela Di Nicolo.
Soto, Carmen Dolores
Falleció el día 14/07/2026 a los 88 años en Entre Ríos. El equipo de la Dirección Provincial de Transporte de la provincia de Neuquén acompaña a su Director Provincial Juan Alberto Ciarrocca y familia ante la pérdida irreparable de su madre y eleva una oración en su memoria.
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