Incongruencia del Estado en el proyecto sobre delitos flagrantes

Marcelo Oliva, DNI 24.136.043

Neuquén

La provincia de Neuquén busca llevar adelante la tan ansiada reforma al Código Procesal Penal de la Provincia.

Lo que se busca es el proceso abreviado en los casos de delitos menores en casos de flagrancia, que tienen una penalidad de seis meses a tres años de prisión en suspenso.

Ahora bien, el problema y la incongruencia está dada en los casos de reincidencia de delitos menores, que derivarían en la detención del individuo, cuando las cárceles hoy no tienen la capacidad de poder recibirlo. Esto dicho por la propia Justicia, en el sentido lógico de que si no hay egresos no se podrá disponer de ingresos de presos por falta de capacidad en las cárceles.

La crisis carcelaria no es nueva, al punto de que la provincia de Neuquén recientemente debió trasladar internos a la provincia de San Luis.

Por lo que he leído se están haciendo ampliaciones en las cárceles de Neuquén, pero estas ejecuciones dicen, que seguirán siendo insuficientes para cubrir la necesidad real de ocupación de los internos.

De convertirse en ley el proyecto presentado, una pronta solución podría ser la ex U-9, para los casos de reincidencia de “delitos menores” y para aquellos presos considerados “no peligrosos”. De adoptarse esta medida se estaría dando respuesta, en parte, a la intención que impulsó el Estado para combatir los casos de inseguridad, probablemente en menor tiempo y menores costos.