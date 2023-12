Estudie la teoría de Keynes en la facultad, la propuesta de “cebar la economía” consistía esencialmente en estimular el consumo mediante la creación de puestos de trabajo para finalmente movilizar la economía. Como ejemplo o analogía se citaba que ante la falta de trabajo real, se podrían armar equipos de trabajo para tapar baches en caminos durante el dia y otro equipo trabajando de noche, para cavar pozos en los mismos caminos. Los dos grupos de trabajo trabajaban en forma independiente, sin conocerse, servía para evitar que los equipos no comprendieran la inutilidad de las tareas realizada, permitiendo que el trabajador se sintiera útil.



La Municipalidad de Cipolletti ha mejorado el principio. Las calles y caminos de la zona disponen de una importante cantidad de baches que se reparan reiteradamente ya que el bacheado se efectúa con una mezcla ecológica que se degrada a una velocidad graduada adecuadamente para que siempre existan baches. De esta forma se elimina el trabajo nocturno. Además como los vehículos sufren roturas en el tren rodante, genera trabajo para los talleres de reparación, ya que al exigir disponer de la VTV, el propietario obligatoriamente debe mantener el vehículo. Es evidente que no hay control de resultados de la gestión de reparaciones.



Este derroche de recursos obviamente sirve para “cebar la economía”. Como una mayor escala del principio podría mencionar el Complejo Minero de Sierra Grande. Desde 1970 hasta aproximadamente 1979 Fabricaciones Militares invirtió aproximadamente 1.500 millones de dólares para desarrollar el Emprendimiento Minero. Este monto actualizado a la fecha permitiría seguramente construir como mínimo una Central Hidroeléctrica como Piedra del Águila. Lamentablemente los pellets que producían contenían demasiado azufre que no era apto para la carga en los Altos Hornos en uso Mundialmente. En su momento la Provincia de Rio Negro intento resolver el problema pero su habilidad era solamente para generar puestos jerárquicos. Recientemente se entregó la operación a una empresa China. Conclusión la inversión se encuentra inactiva y seguramente desaparecida. Seguramente los equipos de algún valor ya han desaparecido, los inmensos compresores KKK, los hornos Midrex, los camiones Kiruna, y muchos más. Lo que relato es información que conocían muchos, los hechos se encuentran a la vista, incluso por un ex legislador de Rio Negro, intendente de Sierra Grande y que ocupo muchos cargos más. Fue compañero en la empresa HIPASAM hasta por lo menos SEP/79 cuando me desvincule. Como éste ocupó puestos de importancia, albergué la esperanza que se encontrara un destino útil para el complejo. Lamentablemente muchos dirigentes políticos solo sirven para lograr puestos importantes sin que aporten soluciones a la Patria.



Conclusión los hechos demuestran que el derroche de recursos solamente aporto a la decadencia de nuestra Patria y al patrimonio de muchos picaros o corruptos para ser más precisos.



