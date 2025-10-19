Dr. Hector Luis Manchini, DNI 7779947

Hoy, 16/10/2025, como cada día tomando mis mates de costumbre, enciendo la televisión, en un noticiero bajo el título «la banda del auto rojo» aparece en la zona de Laferrere, partido de La Matanza, mientras amanecía un joven caminando con las manos en los bolsillos procurando llegar a la parada del ómnibus sita en una de las esquinas de la calle que transitaba.

Súbitamente la imagen del caminante se ilumina intensamente y un auto rojo lo arrolla haciéndolo saltar hacia el techo del rodado, cayendo abruptamente sobre el cemento padeciendo lesiones importantes en las rodillas, los tobillos y sin poder levantarse, mientras los cuatros delincuentes que lo habían arrollado se ocupaban de quitarle la campera, el celular y todo lo que tuviera de valor.

Consumado el hecho aceleran y los cacos huyen mientras su victima procura erguirse con poca suerte en razón de la importancia de las heridas, la luz de la noche y la soledad. Acto seguido el cronista que cubría la nota explica que se trató de un ataque más de la banda del coche rojo, que recorre las calles de Laferrere, La Matanza, con esta nueva modalidad de saqueo concretado en lesiones relevantes que por su habitualidad se esta constituyendo en un obstáculo más para andar, para llegar al destino pretendido por los habitantes de ese partido, destacando que la ausencia de móviles o personal policial es crucial para que esta nueva manera de agredir a los agobiados matanceros adquiera una habitualidad tal que podemos afirmar que en La Matanza y zonas aledañas volver o ir a las tareas habituales se convierta en una cuestión aleatoria que transforma a la zona en un lugar invivible. Apuntando finalmente que además de lo expuesto el narcotráfico se hizo presente con el triple homicidio de Florencio Varela.

